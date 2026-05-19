Petrol Diesel Price: और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल, किस्तों में क्यों बढ़ रहे दाम? तेल कंपनियों ने बताया अपना फॉर्मूला
Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोल- डीजल के दाम चार दिनों में ही दो बार बढ़ चुके हैं, जिसने आम आदमी की चिंता को बढ़ा दिया है. लेकिन ये तो अभी शुरुआत ही है, आने वाले समय में और भी दाम बढ़ने वाले हैं.
Petrol- Diesel News: देश में मंगलवार को एक बार फिर से पेट्रोल- डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है. ये बढ़ोतरी चार दिन में लगातार दूसरी बार है, ऐसे में ये लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब है. पेट्रोल- डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाती है. जिसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है. जिस तरह से लगातार चार दिन में दूसरी बार पेट्रोल- डीजल की कीमत बढ़ी है, उसी तरह आने वाले समय में ये कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं. अब इस बारे में हाल ही में IOCL के अधिकारी ने बताया है.
IOCL अधिकारी ने बताया...
दरअसल पेट्रोल- डीजल के दाम दोबारा बढ़ने के बाद IOCL (इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के एक अधिकारी ने बताया है कि उपभाक्ताओं की सुविधा के लिए और उन पर कम बोझ लगे इस वजह से दाम धीरे- धीरे बढ़ाए जा रहे हैं. Informist से बातचीत में तेल कंपनी के अधिकारी ने बताया कि, 'हम ये सब एक साथ नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे महंगाई पर असर पड़ेगा'.
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अधिकारी ने आगे बताया कि, 'हमारी कीमतें एक निर्धारित सर्कल के हिसाब से तय होती हैं और हम तिमाही मुनाफे पर ध्यान देने के बजाय उपभोक्ताओं को जितना हो सके, बचाने की कोशिश कर रहे हैं. कीमतों में कुल कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला शीर्ष स्तर पर लिया जाएगा, लेकिन वैश्विक हालात को देखते हुए ये बढ़ोतरी जरूरी थी'.
मंगलवार को फिर बढ़ीं कीमतें
बता दें कि 19 मई मंगलवार को सुबह एक बार फिर से देशभर में पेट्रोल- डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है. चार दिन पहले जिनमें तीन रुपये की बढ़ोतरी की गई थीं, वहीं अब इसमें 90 पैसे की वृद्धि और कर दी गई है. ईरान और यूएस के बीच चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. जिसकी वजह से भारत में भी पेट्रोल- डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है. 15 मई को सरकार ने पेट्रोल- डीजल में 3 रुपये की वृद्धि हुई थी. जिसके बाद अब कुल मिलाकर करीब 4 रुपये महंगा पेट्रोल- डीजल लोगों को मिल रहा है.
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Source: IOCL