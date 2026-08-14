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हिंदी न्यूज़बिजनेसIndependence Day पर बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, पाकिस्तान में क्या हैं रेट?

Independence Day पर बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, पाकिस्तान में क्या हैं रेट?

Petrol Diesel Price Hike: पाकिस्तान में 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत महंगाई के साथ हुई. देश में पेट्रोल- डीजल के दामों में हाल ही में इजाफा किया गया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 14 Aug 2026 04:15 PM (IST)
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Petrol Diesel Price Hike: पाकिस्तान में आज यानी 14 अगस्त के मौके पर 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. इस साल स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत देश में महंगाई के साथ हुई है. खबरें हैं कि पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पेट्रोल- डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है. जिसका बोझ अब वहां की आवाम के ऊपर पड़ने वाला है.

कितना हुआ दामों में इजाफा?
पाकिस्तान में बढ़े पेट्रोल- डीजल के दामों के बारे में देश की ऊर्जा मिनिस्ट्री की पेट्रोलियम डिविजन ने बताया है. मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 0.45 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है, जिसके बाद ये कीमत 324.98 रुपये से बढ़कर 325.43 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

तो वहीं हाई-स्पीड डीजल की कीमत में 1.16 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, और ये 382.79 रुपये से बढ़कर 383.95 रुपये प्रति लीटर हो गई है. ये रिवाइज्ड कीमतें 14 अगस्त से लागू हो रही हैं. इन कीमतों में इजाफा तेल और गैस रेग्युलेटरी अथॉरिटी के रिकमंडेशन पर हुई है.

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क्या है पाकिस्तान का प्राइजिंग मैकेनिज्म
ईंधन की कीमतों में ये बढ़ोतरी पाकिस्तान के बदले हुए पेट्रोलियम प्राइजिंग सिसटम के तहत हुई है. जिसके तहत हर रोज ईंधन की कीमतों को OGRA तय करता है. ये सिस्टम जुलाई के महीने से देश में शुरू हुआ है, जबसे मिडिल ईस्ट के बीच तनाव शुरू हुआ था. ग्लोबली एनर्जी इससे काफी प्रभावित हुई थी. तो वहीं इंटरनेशनल तेल मार्केट में उतार- चढ़ाव भी देखने को मिला था.

बता दें कि साल 2026 में ईरान- अमेरिका के तनाव की वजह से देशभर में तेल का आयात काफी प्रभावित हुआ है. भारत में भी इसके चलते पेट्रोल- डीजल की कीमतों में काफी इजाफा किया गया. पाकिस्तान में भी अप्रैल के महीने में पेट्रोल- डीजल की कीमतों में बदलाव देखे गए थे. वहीं अब हाल ही में एक बार फिर बढ़ोतरी की वजह से देश की आवाम को महंगाई की मार पड़ेगी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 14 Aug 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Independence Day Petrol Diesel Price Pakistan Petrol Price
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