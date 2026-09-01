Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसऑर्डर किया प्रोटीन पाउडर, अब शख्स को क्यों मिलेगा 58000 का मुआवजा?

ऑर्डर किया प्रोटीन पाउडर, अब शख्स को क्यों मिलेगा 58000 का मुआवजा?

ऑनलाइन प्रोटीन पाउडर और क्रिएटिन के लिए 7,875 चुकाने के बाद भी सामान नहीं मिला और पैसे भी वापस नहीं किए गए. अब हिमाचल प्रदेश के कोर्ट ने सेलर को पैसे लौटाने के साथ मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 01 Sep 2026 12:08 AM (IST)
Preferred Sources

ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते समय अक्सर हम पहले पैसे दे देते हैं और फिर डिलीवरी का इंतजार करते हैं. लेकिन हिमाचल प्रदेश के एक शख्स के साथ मामला कुछ ऐसा हुआ कि पैसे देने के बाद भी उसे प्रोटीन पाउडर और क्रिएटिन नहीं मिले. करीब 8 हजार पैसा फंसने के बाद उसने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब कोर्ट ने सेलर को पूरे पैसे लौटाने का आदेश दिया है, बल्कि कस्टमर को मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए भी अलग से मुआवजा देने को कहा है. इस तरह शख्स को कुल करीब 58 हजार मिलेंगे.

शिकायत करने वाले ने दिल्ली स्थित एक ऑनलाइन हेल्थ सप्लीमेंट सेलर से प्रोटीन पाउडर और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बुक किया था. इसके लिए उसने 11 जून 2022 को 7,875 का पेमेंट किया. सेलर ने सामान 7 दिनों के अंदर पहुंचाने की बात कही थी.

फिक्स समय बीतने के बाद भी जब सामान नहीं आया तो कस्टमर ने सेलर से संपर्क किया. उसे बार बार एक दो दिन में डिलीवरी होने का भरोसा दिया गया. करीब 15 दिन इंतजार करने और कई बार संपर्क करने के बावजूद सप्लीमेंट नहीं मिले. शिकायत के अनुसार, बाद में सेलर ने सामान देने से इनकार कर दिया.

यह भी पढ़े:  UPI: 5 में से 2 दुकानदारों का MDR पर विरोध, 40% चार्ज के लिए तैयार नहीं- सर्वे

सामान भी नहीं मिला,  पैसे वापस भी नहीं हुए

इसके बाद कस्टमर ने ऊना जिला कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की. कोर्ट ने शिकायत करने वाले की तरफ से जमा किए गए हलफनामे और पेमेंट की रसीद की जांच की. इससे सामने आया कि कस्टमर ने पैसे का पेमेंट  किया था, लेकिन सेलर ने सामान भी नहीं भेजा और पैसे भी नहीं लौटाए.

सेलर कोर्ट के सामने पेश भी नहीं हुआ और उसने अपना जवाब दाखिल नहीं किया. ऐसे में उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई.

कोर्ट ने सुनाया कस्टमर  के पक्ष में फैसला

कोर्ट के अध्यक्ष डीआर ठाकुर और सदस्य मिनाक्षी राणा और अनुप कुमार ने माना कि पैसे लेने के बाद सामान नहीं देना और पैसे वापस नहीं  करना सेवा में कमी है. कोर्ट  ने सेलर को 7,875 वापस करने का आदेश दिया.

इसके साथ ही कस्टमर  को मानसिक परेशानी के लिए 30,000 और मुकदमे के खर्च के तौर पर 20,000 देने को कहा गया. यानी कस्टमर  को कुल 57,875, करीब 58 हजार मिलेंगे

यह मामला बताता है कि ऑनलाइन सामान के लिए पेमेंट  करने के बाद अगर सेलर सामान नहीं दे और पैसा भी नहीं लौटाए, तो कोर्ट का रुख किया जा सकता है. 

यह भी पढ़े: बच्चों को Maggie-Kurkure देने से पहले सावधान, अब डेट मिटाकर बेचा जा रहा सामान

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 12:08 AM (IST)
Tags :
Protein Powder Online Order Creatine
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
ऑर्डर किया प्रोटीन पाउडर, अब शख्स को क्यों मिलेगा 58000 का मुआवजा?
ऑर्डर किया प्रोटीन पाउडर, अब शख्स को क्यों मिलेगा 58000 का मुआवजा?
बिजनेस
कितनी है टिम कुक की नेटवर्थ? Apple से दिया इस्तीफा
कितनी है टिम कुक की नेटवर्थ? Apple से दिया इस्तीफा
बिजनेस
Apple के CEO टिम कुक का इस्तीफा, लिखी इमोशनल पोस्ट
Apple के CEO टिम कुक का इस्तीफा, लिखी इमोशनल पोस्ट
बिजनेस
FD पर नहीं घटेगा ब्याज, अब बैंक से लोन लेने वालों पर बढ़ेगा दबाव
FD पर नहीं घटेगा ब्याज, अब बैंक से लोन लेने वालों पर बढ़ेगा दबाव
Advertisement

वीडियोज

अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
पंजाब में सिख vs नॉन सिख की लड़ाई?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल बाढ़: एक हजार के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, 158 भारतीयों का रेस्क्यू
नेपाल बाढ़: एक हजार के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, 158 भारतीयों का रेस्क्यू
बिहार
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
क्रिकेट
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
BCB चीफ तमीम इकबाल का भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
रीजनल सिनेमा
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
चिराग पासवान-कंगना के कथित रिश्ते पर तेज प्रताप का तंज, राहुल गांधी को दी शादी की सलाह
जनरल नॉलेज
उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?
उज्बेकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें इस देश की आबादी?
एग्रीकल्चर
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
इंडिया
UCC-वंदेमातरम् पर AIMPLB का बड़ा ऐलान, 'शरीयत बचाने के लिए हम...'
UCC-वंदेमातरम् पर AIMPLB का बड़ा ऐलान, 'शरीयत बचाने के लिए हम...'
इंडिया
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget