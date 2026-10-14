आशुतोष रांका का आज जन्मदिन, अभिजीत दीपके बोले- 'वो अभी...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता और पार्टी के सह संयोजक आशुतोष रांका का आज बुधवार (14 अक्टूबर) को जन्मदिन है. सीजेपी नेता उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई. उन्होंने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज आशु का जन्मदिन है. वह सुबह से ही डिटेंशन में हैं और उसे अपने वकीलों से भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई है.

सीजेपी की लीगल हेड रतना सिंह ने आज तड़के एक्स पर पोस्ट कर सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी का दावा किया. उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, "दिल्ली पुलिस ने आज जंतर-मंतर मामले में सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में गिरफ़्तार किया."

It’s Ashu’s birthday today, he is in detention since morning without any access to his lawyers. — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026

क्या हैं सीजेपी नेताओं पर आरोप

उन्होंने आगे कहा कि इन सभी पर बिना इजाजत घुसने, बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने और सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए हैं. रतना सिंह ने बताया कि उन्हें (सीजेपी नेताओं) को सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा. उन्हें तिहाड़ जेल में ज्यूडिशियल कस्टडी (JC) में भेजे जाने की संभावना है.

सीजेपी नेता रतना सिंह ने कहा कि देर रात तक उन्हें अपने वकीलों से मिलने नहीं दिया गया. उन्हें (सीजेपी नेताओं) को सुबह 3 बजे एक प्राइवेट वैन में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लाया गया. उन्होंने कहा कि इन गैर-कानूनी कार्रवाइयों के बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं.

#BREAKING: Delhi Police arrests Saurav Das, Ashutosh Ranka, and Ajinkya Shinde at Parliament Street Police Station in today’s Jantar Mantar case. Trespass, bond violation, obstruction of public official’s duty, etc. They’ll be produced before the SCM Court in the morning. A possibility of Judicial Custody (JC) in the Tihar Jail is possible. They were not allowed to meet their lawyers till late at night. They were brought to Parliament Street PS at 3 AM in a private van. Despite these illegal actions, their spirits are high. @Cockroachisback — Ratna Singh (@whattalawyer) October 13, 2026

रतना सिंह ने क्या बताया

सीजेपी लीगल हेड रतना सिंह ने सुबह 5:38 बजे एक अपडेट शेयर करते हुए कहा कि अभी जानकारी मिली है कि सौरव, आशुतोष और अजिंक्य को एक घंटे के अंदर मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में SEM के सामने पेश किए जाने की संभावना है. उन्होंने आगे कहा कि 24 घंटे की समय-सीमा जल्द ही खत्म होने वाली है.

बता दें कि सीजेपी का दावा है कि सीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से इस संबंध में कोई बयान नहीं जारी किया गया है. पुलिस ने इसे हिरासत ही बताया है.



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