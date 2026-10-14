LPG का लेटेस्ट रेट हुआ अपडेट, जानें दिल्ली से पटना तक बढ़े दाम या मिली राहत?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज घरेलू-कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर कीमतों में कोई बदलाव नहीं.

दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 939.50, कमर्शियल 2,810 रुपये है.

कमर्शियल सिलेंडर 1 अक्टूबर को 62.50 रुपये महंगा हुआ.

घर बैठे बुक करें, दूसरी बुकिंग 25 दिन बाद.

महंगाई के इस दौर में घर संभालना काफी मुश्किल है. रोमजर्रा के इस्तेमाल की चीजें जिस हिसाब से महंगी हो रही हैं, उसने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है. इन्हीं में से एक जरूरी चीज है घरेलू एलपीजी सिलेंडर. इसकी कीमत की जानकारी होनी जरूरी है क्योंकि इसमें ऊंच-नीच का बजट पर बड़ा असर पड़ता है.

सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) हर रोज सुबह 6 बजे एलपीजी की कीमतें अपडेट करती हैं. आज बुधवार, 14 अक्टूबर को देश भर में उपभोक्ताओं को कुकिंग गैस की कीमतों में कोई नई राहत नहीं मिली है. यानी कि OMCs ने आज घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है.

कितनी है गैस सिलेंडर की कीमत?

दिल्ली में 14.2 किलो वाले वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है, जबकि जयपुर में इसकी कीमत 945.50 रुपये है. मुंबई में घरेलू सिलेंडर की कीमत 912.50 रुपये है. वहीं, होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर भी महंगे बने हुए हैं. बीते 1 अक्टूबर 2026 को इसकी कीमतों में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. इसी के साथ दिल्ली में अभी इसकी कीमत 2,810 रुपये प्रति सिलेंडर है.

शहरवार चेक करें रेट

घर बैठे मिनटों में करें बुकिंग

गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए आपको कहीं बाहर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठकर ही बड़ी ही आसानी से इसकी बुकिंग कर सकते हैं.

Indane Gas- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7588888824 पर REFILL लिखकर भेजें.

Bharat Gas- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 1800224344 पर Hi लिखकर भेजें.

HP Gas- रजिस्टर्ड मोबाइल से 1800224344 पर मैसेज भेजें.

हालांकि, ध्यान रहे कि पहला गैस सिलेंडर डिलीवर होने के कम से कम 25 दिन बाद ही आप दूसरा एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करा सकेंगे. रिफिल बुकिंग का यह अंतराल शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए है. अग आप इससे पहले बुकिंग कराना चाहेंगे, तो IVRS सिस्टम उसे तुरंत ब्लॉक कर देगा.

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