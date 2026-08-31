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हिंदी न्यूज़बिजनेसबच्चों को Maggie-Kurkure देने से पहले सावधान, अब डेट मिटाकर बेचा जा रहा सामान

बच्चों को Maggie-Kurkure देने से पहले सावधान, अब डेट मिटाकर बेचा जा रहा सामान

महाराष्ट्र में FDA ने हाल ही में बड़ा फूड लेबलिंग घोटाला पकड़ा है. जिसके तहत करीब 75 लाख रुपये का सामान जब्त किया है. इस सामान में कुरकुरे, लेस और मैग के पैकेट हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 31 Aug 2026 09:17 PM (IST)
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महाराष्ट्रा में FDA की कार्रवाई लगातार चल रही है, पिछले कई दिनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से लेकर रेस्टोरेंट्स और होटलों पर छापेमारी हो चुकी है. वहीं अब हार ही में महाराष्ट्र के नवी मुंबई के तुर्भे इलाके में एक और कार्रवाई FDA ने की है. जहां फूड प्रोडक्ट्स की लेबलिंग में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. FDA ने कार्रवाई करते हुए करीब 75.21 लाख रुपये की कीमत के 4,942 कार्टन खाद्य सामान जब्त किए हैं.

जानकारियों से हो रही थी छेड़छाड़
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक FDA की ये कार्रवाई कमिश्नर तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में हुई है. अधिकारियों को जांच के दौरान पता चला कि कुछ खाद्य उत्पादों पर लिखी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मिटाकर बदली जा रही थी. इसके अलावा सामान पर लगे स्टिकर में मौजूद सामग्री और पोषण से जुड़ी जानकारी के साथ भी कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी. इससे ग्राहकों को दिए जाने वाले खाद्य उत्पाद की सही जानकारी और उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं.

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एक्सपायर्ड और बिना लेबल वाले सामान मिले
अधिकारियों के मुताबिक मैगी मसाला नूडल्स और मैगी आटा नूडल्स के अलावा कई रेडी-टू-ईट और रेडी-टू-कुक प्रोडक्ट भी जब्त किए गए. इनमें रसोई अमृतसरी पनीर टिक्का मसाला, दम आलू, पनीर भुर्जी और दा मखनी शामिल हैं. इसके अलावा क्नॉर मशरूम सूप, हेलमैन मियोनीज, थम्ब्स अप और लिम्का के टिन भी मौके से मिले. FDA ने करीब 30,600 रुपये के बिना लेबल वाले और एक्सपायर्ड सामान को जब्त किया है.

इन सामानों को किया जब्त
FDA की इस कार्रवाई में कई लोकप्रिय ब्रांड के प्रोडक्ट मिले, जिन्हें अक्सर रोजमर्रा में ही खाया जाता है. इनमें लेज, कुरकुरे, मैगी, क्नॉर, हेलमैन, थम्ब्स अप और लिम्का शामिल है. जब्त किए गए सामान में लेज के क्लासिक सॉल्टेड, मैजिक मसाला, स्पैनिश टैंगी टोमैटो, सिजलिंग हॉट और लेमन चिल्ली जैसे चिप्स शामिल हैं.

इसके अलावा कुरकुरे के मसाला मंच, रेड चिल्ली चटका, नॉटी टोमैटो, सॉलिड मस्ती, ग्रीन चटनी और शेजवान चटनी जैसे कई फ्लेवर भी मिले. तो वहीं जांच के दौरान बिंगो मैड एंगल्स, फन फ्लिप्स और फन मसाला जैसे स्नैक्स भी जब्त किए गए.

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लाइसेंस हुआ निरस्त
मामले में तुर्भे पुलिस स्टेशन में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट (FSSA) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है. जांच के बाद FDA ने साधना एंटरप्राइजेस का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. मामले की आगे जांच की जा रही है. FDA के मुताबिक, जब्त किया गया सामान करीब 10 एक्सपोर्ट कंपनियों से जुड़ा बताया जा रहा है. महाराष्ट्र FDA और नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने मिलकर 24 से 29 अगस्त के बीच तुर्भे स्थित इस जगह पर कार्रवाई की.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 31 Aug 2026 09:17 PM (IST)
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