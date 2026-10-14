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हिंदी न्यूज़बिजनेसमार्च से पहले मुंबई से नवी मुंबई शिफ्ट नहीं होंगी फ्लाइट्स, MIAL का ऐलान

मार्च से पहले मुंबई से नवी मुंबई शिफ्ट नहीं होंगी फ्लाइट्स, MIAL का ऐलान

एयरलाइंस के विरोध के बाद MIAL ने भरोसा दिलाया कि मार्च 2027 में विंटर शेड्यूल खत्म होने से पहले तक कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट नवी मुंबई में शिफ्ट नहीं होगी. बातचीत के बाद ही आगे कोई बदलाव किया जाएगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 14 Oct 2026 07:07 AM (IST)
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  • मुंबई से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अभी नवी मुंबई नहीं शिफ्ट होंगी.
  • एयरलाइंस ने अपर्याप्त सुविधाओं, यात्रियों की असुविधा पर विरोध किया.
  • MIAL ने न्यूनतम बाधा, पुराने स्लॉट सम्मान का आश्वासन दिया.
  • सरकार ने विवाद पर हस्तक्षेप कर योजना को तत्काल रोका.

अडानी ग्रुप के संचालित मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) से फिलहाल नवी मुंबई एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स शिफ्ट नहीं होंगी. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को एयरलाइंस बताया कि अगले साल मार्च में विंटर सीजन खत्म होने तक मुंबई एयरपोर्ट से नवी मुंबई एयरपोर्ट पर किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट को शिफ्ट करने का कोई प्लान नहीं है और आगे भी कोई बदलाव एयरलाइंस के साथ बातचीत करके ही किया जाएगा. 

MIAL ने क्या कहा?

MIAL के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा: ''जीत अडानी (एयरपोर्ट्स के डायरेक्टर) और अरुण बंसल (अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO) ने आज (मंगलवार) मुंबई एयरपोर्ट की एयरलाइन ऑपरेटर्स कमिटी (AOC) के साथ बैठक की. उन्होंने एयरलाइन कम्युनिटी को भरोसा दिलाया कि कामकाज में कम से कम रुकावट आएगी और पुराने स्लॉट अलॉटमेंट का पूरा सम्मान किया जाएगा.

साथ ही, उन्होंने यह भी वादा किया कि विंटर शेड्यूल के लिए किसी भी स्लॉट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.'' MIAL ने यह भी कहा कि टर्मिनल 1 के पुराने हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर के रीडेवलपमेंट को लागू करने की योजना बनाने के लिए अगले दो हफ्तों तक एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप काम करेगा.

क्या था मामला?

मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 (T1B) के  एक हिस्से को जनवरी 2027 से गिराकर नए सिरे से बनाया जाना है. इसी निर्माण कार्य के चलते करीब 265 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को नवी मुंबई हवाई अड्डे पर शिफ्ट करने का एकतरफा फैसला सुनाया गया, जो यहां से 50 किमी दूर है. इसका एयरलाइंस ने जमकर विरोध किया. इसके पीछे एयरलाइंस ने तर्क दिया कि अभी नवी मुंबई एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं है. यहां अभी बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, कैटरिंग, ग्राउंड हैंडलिंग जैसी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं.

उनका तर्क यह भी था कि एक ही शहर में दो अलग-अलग एयरपोर्ट से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑपरेशन को मैनेज करने में खर्च ज्यादा आएगा. साथ ही कनेक्टिंग यात्रियों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी. उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के लिए भागकर 50 किमी दूर दूसरे एयरपोर्ट पर जाना होगा. एयरलाइंस ने आरोप लगाया कि विंटर शेड्यूल की टिकटें पहले ही बुक हो चुकी हैं. ऐसे में बिना किसी जानकारी के MIAL के अचानक यह फैसला उन पर थोपना सही नहीं है.

सरकार को देना पड़ा दखल

दोनों पक्षों के बीच बढ़ते विवाद को देख नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) को बीच में आना पड़ा. सरकार ने त्योहारी सीजन और विंटर सीजन में यात्रियों की परेशानी और टिकटों के दाम आसमान पर पहुंचने के खतरे को भांपते हुए इस योजना पर तुरंत रोक लगा दी. अब एयरपोर्ट ऑपरेटर ने कहा है कि एयरलाइंस ने मार्च से शुरू हो रहे समर सीजन से री-डेवलपमेंट और ट्रैफिक को मैनेज करने में सहयोग करने का वादा किया है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 07:00 AM (IST)
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