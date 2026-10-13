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हिंदी न्यूज़बिजनेसटाटा ग्रुप के बोर्डरूम विवाद से डरे भारतीय फैमिली बिजनेसेज, हर्ष गोयनका क्या बोले?

टाटा ग्रुप के बोर्डरूम विवाद से डरे भारतीय फैमिली बिजनेसेज, हर्ष गोयनका क्या बोले?

टाटा ग्रुप में चल रहा विवाद किसी से छुपा हुआ नहीं है. अब हाल ही में इस पारिवारिक विवाद पर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि इससे पारिवारिक कंपनियों में चिंता बढ़ गई है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 13 Oct 2026 11:27 PM (IST)
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पिछले कई दिनों से टाटा समूह में जो भी बवाल चल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है. अब इस विवाद ने तमाम फैमिली बिजनेसेज को चिंता में डाल दिया है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है RPG एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका का. हर्ष ने टाटा ग्रुप में चल रहे विवाद को लेकर चिंता जाहिर की है. 

उनका कहना है कि इस विवाद के कारण देश के दूसरे बड़े कारोबारी घराने भी अपनी कंपनियों के बोर्ड में इंडिपेंडेंट निदेशकों की संख्या और भूमिका पर दोबारा विचार कर सकते हैं.

हर्ष ने किया पोस्ट
दरअसल मशहूर कारोबारी हर्ष गोयनका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. ऐसे में वो बिजनेस जगत में जो भी चल रहा है, या दुनियाभर में चलने वाले मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं. अब हाल ही में हर्ष ने टाटा समूह में चल रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने ऑफिशियल X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर इसे लेकर एक पोस्ट शेयर किया है.

इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'टाटा ग्रुप समूह के घटनाक्रम ने भारतीय पारिवारिक कारोबारों में एक नई चिंता पैदा कर दी है. हाल ही में एक बड़े कारोबारी समूह ने अपनी सभी कंपनियों के बोर्ड की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अपनी कानूनी टीम को बुलाया. टीम से ये चेक करने को कहा गया कि क्या बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जरूरत से ज्यादा हो गई है और क्या इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है.'

आगे हर्ष ने इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए लिखा, 'ये एक चिंताजनक ट्रेंड है. हमें कंपनियों में बेहतर कामकाज और मजबूत व्यवस्था के लिए स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका बढ़ानी चाहिए, न कि उनकी संख्या कम करनी चाहिए.'

क्या है टाटा ग्रुप का विवाद?
बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब टाटा ग्रुप की बोर्ड मीटिंग में टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के कार्यकाल को अगले पांच साल के लिए बढ़ाने की बात कही. 17 सितंबर को टाटा संस के बोर्ड ने उनके दोबारा नियुक्त होने को मंजूरी दी थी. हालांकि, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इसका विरोध किया. इसके बाद टाटा समूह में नियंत्रण और फैसले लेने के अधिकार को लेकर चर्चा तेज हो गई.

ये भी पढ़ें: तेल तो सस्ता मिल रहा, लेकिन भारत कैसे आए? टैंकर के महंगे किराए ने बिगाड़ा खेल

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 13 Oct 2026 11:27 PM (IST)
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