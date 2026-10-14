कानूनी पचड़े में फंसा बैंक ऑफ बड़ौदा, BR शेट्टी ने मांगा 1.44 लाख करोड़ का मुआवजा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बीआर शेट्टी ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर $15 अरब का केस.

बैंक पर फर्जी साइन, दस्तावेजों से करोड़ों ऋण जारी किए.

बैंक ने अवैध फंड निकाले, फर्जी खाते भी खोले.

धोखाधड़ी उजागर होने पर बैंक ने शेट्टी के खिलाफ लुकआउट.

NMC हेल्थकेयर ग्रुप और UAE एक्सचेंज के फाउंडर BR शेट्टी Bombay High Court में Bank of Baroda के खिलाफ केस दायर किया है. उन्होंने 15 अरब डॉलर के मुआवजे की भी मांग की है.

उनका आरोप है कि इस सरकारी बैंक और उसके कुछ अधिकारियों ने उनके ग्रुप की कंपनियों से जुड़े फ्रॉड में मदद की और उनके फर्जी साइन और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर करोड़ों रुपये के लोन और क्रेडिट सुविधाएं जारी की. शेट्टी का दावा है कि जबकि उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स पर कभी साइन किए ही नहीं थे.

कोर्ट में दायर BR शेट्टी की याचिका में बताया गया कि 2019 के आसपास तक बैंक ऑफ बड़ौदा, NMC हेल्थकेयर ग्रुप का मुख्य बैंकर था. उस दौरान बैंक सिर्फ ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं कर रहा था, बल्कि उसने एक 'सिस्टमैटिक मैकेनिज्म' के रूप में फंड में हेराफेरी की.

आरोप है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ही मिलीभगत से NMC ग्रुप की कंपनियों का पैसा अवैध तरीके से निकालकर कंपनी के पूर्व CEO प्रशांत मंगात, उनके भाई प्रमोट मंगात और उनके द्वारा नियंत्रित शेल कंपनियों में घुमाया गया.

बिना किसी जानकारी के फर्जी अकाउंट खोलना

बैंक पर यह भी आराेप है कि उसने साल 2017 से 2019 के बीच बीआर शेट्टी की जानकारी या उनकी अनुमति के बिना ही उनके नाम पर उनके नाम पर नेशनल बैंक ऑफ फुजैराह (NBF) में दो फर्जी अकाउंट खोले, जिनका इस्तेमाल कंपनी से अवैध तरीके से पैसा निकालने के लिए किया गया.

इतना ही नहीं, उन्हाेंने बैंक पर आरोपितों को बकायदा ट्रेनिंग देने का भी आरोप लगाया. उनका कहना है कि बैंक ने मंगात ब्रदर्स को इस बात की भी ट्रेनिंग दी कि जितने भी फर्जी लेनदेन किए जा रहे हैं उन्हें ऑन पेपर कैसे सही और सिस्टमैटिक दिखाना है. अपनी याचिका में उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा अन्य ऐसे 25 लोगों पर भी आरोप लगाए हैं, जो उनकी कंपनी के पूर्व कर्मचारी रहे हैं.

बैंक ने की एक तरफा कार्रवाई

बीआर शेट्टी का कहना है कि साल 2020 में जब कंपनी पर वित्तीय संकट आया और धोखाधड़ी का खुलासा हुआ, तब बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी गलतियों को छिपाने और किसी जवाबदेही से बचने के लिए सरकारी एजेंसियों के जरिए उल्टा उनके ही खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करवा दिया. इससे देश-विदेश में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची. इसके चलते अब उन्होंने 15 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग की है. इनमें से 5 अरब डॉलर (लगभग 48,000 करोड़) का दावा केवल मानहानि और सद्भावना (Goodwill) के नुकसान के एवज में बैंक से किया गया है.

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