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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: रेस्टोरेंट में आग से हड़कंप, जान बचाने के लिए खिड़की से कूदे लोग

दिल्ली: रेस्टोरेंट में आग से हड़कंप, जान बचाने के लिए खिड़की से कूदे लोग

पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में स्थित उद्यम फिश पॉइंट रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई. लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल से ही कुछ महिलाओं और पुरुषों ने खिड़की से नीचे छलांग लगा दी

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 14 Oct 2026 07:49 AM (IST)
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पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में स्थित उद्यम फिश पॉइंट रेस्टोरेंट में भीषण आग से हड़कंप मच गया. ये आग रेस्टोरेंट की रसोई में लगी थी जो देखते ही देखते फैल गई. आग के कारण धुआं पूरे रेस्टोरेंट में भर गया और लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल की खिड़की से ही छलांग लगा दी.

इसका वीडियो भी सामने आया है. हालांकि, किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है. सूचना मिलते ही दमकल की  एक गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंच गए. पुलिस अब आग लगने के कारणों की जांच कर रही है. 

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खिड़की से नीचे छलांग लगाते दिखे लोग

सामने आई जानकारी के अनुसार, आग इतनी भीषण थी कि जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिल से ही कुछ महिला और पुरुष खिड़की से नीचे छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं. स्थानीय लोगों ने भी लोगों की जान बचाने में मदद की है. इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोगो खिड़की से नीचे कूदते नजर आ रहे हैं. स्थानीय लोगों की मदद से उनकी जान बच सकी है. सामने आई जानकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने तत्परता दिखाई और जल्द ही आग पर काबू पा लिया. इसके अलावा दमकल की एक गाड़ी भी मौके पर पहुंची थी जिससे जल्द ही आग को पूरी तरह बुझा दिया गया.

कोई हताहत नहीं

पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर की रात करीब 10:34 बजे, PS वेलकम इलाके में आग लगने की सूचना मिली थी. मौजपुर में मेन जाफराबाद रोड पर स्थित दुकान नंबर 169, उद्यम रेस्टोरेंट पहुंचने पर पता चला कि रेस्टोरेंट की रसोई में आग लग गई थी. रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने आग पूरी तरह बुझा दी. दमकल की एक गाड़ी भी मौके पर पहुंची. इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और आग कैसे और क्यों लग गई इसका पता लगाया जा रहा है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 14 Oct 2026 07:49 AM (IST)
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