राहुल गांधी और डीके शिवकुमार के वीडियो पर बवाल, BJP ने बताया कर्नाटक का अपमान

दिल्ली में सोमवार को विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के आसपास जुटी भीड़ के बीच धक्का-मुक्की का एक वीडियो सामने आया है. इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है. वीडियो में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कुछ लोगों के बीच से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी उनके पास नजर आते हैं.

भाजपा नेताओं ने वीडियो साझा कर राहुल गांधी पर अहंकार दिखाने का आरोप लगाया और इसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री का अपमान बताया. वहीं, शिवकुमार ने कहा कि महज 10 सेकंड का वीडियो पूरी स्थिति को नहीं दिखाता. उन्होंने विपक्ष के असल मुद्दे को मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के आरोपों से जुड़ा बताया.

डीके शिवकुमार बोले- पूरा संदर्भ समझना जरूरी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सफाई देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने उनकी सुरक्षा की चिंता करते हुए उन्हें वाहन में लौटने और सतर्क रहने की सलाह दी थी. शिवकुमार के मुताबिक, दोनों के बीच भरोसे, स्नेह और पारिवारिक रिश्ते जैसा जुड़ाव है.

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि 10 सेकंड का वीडियो पूरी कहानी नहीं बता सकता. शिवकुमार ने कहा कि लोगों को असल मुद्दे से ध्यान नहीं हटाना चाहिए. उन्होंने लिखा, “हमारी लड़ाई लोकतंत्र के लिए है, ध्यान भटकाने के लिए नहीं.”

उनका इशारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन की ओर था. विपक्ष विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है.

असम सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना

वीडियो साझा करने वाले शुरुआती भाजपा नेताओं में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी शामिल रहे. सरमा पहले कांग्रेस में थे और बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे. उन्होंने एक्स पर लिखा, “2015 में मैंने एक स्वाभिमानी असमिया होने के नाते अपमान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. भगवान मुझ पर मेहरबान रहे.”

उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता और समृद्ध इतिहास, संस्कृति व गौरव वाले राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या शिवकुमार इस सार्वजनिक अपमान के आगे झुक जाएंगे.

सरमा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यह भी लिखा कि “नई छवि” बनाने से अहंकार नहीं छिप सकता. उनके मुताबिक, दिखावे में बदलाव के बावजूद असली चेहरा नहीं बदलता.

In 2015, I refused to swallow humiliation, as a proud Assamese. God was kind to me. The Chief Minister of Karnataka is not just an individual. He is a constitutional office, and the face of a State with a glorious history, a rich culture and deep pride. Will he bow to this public humiliation? “Reinvention” can't hide arrogance. Change the mask all you like; the face beneath stays the same. — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 13, 2026

तेजस्वी सूर्या ने भी राहुल गांधी को घेरा

भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी वीडियो को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की. उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर पीढ़ियों से विरासत में मिले विशेषाधिकार का अहंकार किसी चेहरे में दिखाई देता, तो वह ऐसा ही होता.

सूर्या ने कांग्रेस के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय राजीव गांधी ने हवाई अड्डे पर ही कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को पद से हटाए जाने की घोषणा की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि अब राहुल गांधी सड़क के बीच डीके शिवकुमार को उनके कुर्ते से खींचते दिखाई दे रहे हैं. सूर्या के अनुसार, कांग्रेस के राजनीतिक परिवार में सत्ता और विशेषाधिकार को लेकर रवैया नहीं बदला है.

उन्होंने कहा कि राजनीति से अलग भी डीके शिवकुमार कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके साथ सार्वजनिक रूप से ऐसा व्यवहार राज्य के सात करोड़ कन्नड़ भाषियों के सम्मान से जुड़ा सवाल है. सूर्या ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के पास कर्नाटक की निर्वाचित सरकार के नेतृत्व पर कोई कार्यकारी अधिकार या संवैधानिक नियंत्रण नहीं है. ऐसे में उनके व्यवहार से कांग्रेस नेतृत्व के प्रति अपेक्षित अधीनता को लेकर सवाल उठते हैं.

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