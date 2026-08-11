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हिंदी न्यूज़बिजनेसबहुत ज्यादा बढ़ेंगे LPG के दाम! 59000 करोड़ के घाटे में गैस कंपनियां

बहुत ज्यादा बढ़ेंगे LPG के दाम! 59000 करोड़ के घाटे में गैस कंपनियां

चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है. गैस कंपनियों को 59,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. आइये जानते हैं कि ये घाटा हुआ कैसे और एलपीजी के दाम कब- कितना बढ़ने वाला है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 11 Aug 2026 02:47 PM (IST)
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घरेलू एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. देश में सरकारी तेल कंपनियों पर एलपीजी बेचने का घाटा लगातार बढ़ रहा है. जुलाई 2026 तक घरेलू एलपीजी पर इन कंपनियों का कुल अंडर-रिकवरी 59000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. खास बात ये है कि सरकार की ओर से करीब 52000 करोड़ रुपये की मदद दिए जाने के बावजूद कंपनियों का घाटा बहुत ज्यादा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हो सकता है? 

इतना घाटा कैसे हुआ?

सरकारी तेल कंपनियां घरेलू एलपीजी सिलेंडर को उसकी लागत से भी कम में बेच रही हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी महंगी होने पर कंपनियों की खरीद लागत बढ़ जाती है लेकिन घरेलू ग्राहकों पर पूरा बोझ तुरंत नहीं डाला जाता है. ऐसे में बिक्री कीमत और लागत के बीच का अंतर कंपनियों के लिए घाटा बन जाता है. सरकार की ओर से इस घाटे की भरपाई के लिए कंपनियों को मुआवजा भी दिया जाता है. लेकिन इसके बावजूद जुलाई तक OMCs की घरेलू एलपीजी पर कुल अंडर-रिकवरी 59000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है. 

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सरकार ने कितने रुपये दिए? 

सरकार ने बताया है कि घरेलू एलपीजी की बिक्री से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए केंद्र ने करीब 52000 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है. इसमें FY23 में OMCs को 22000 करोड़ रुपये की भरपाई शामिल है. इसके अलावा FY26 और FY27 के लिए 30000 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है. फिर भी कंपनियों का घाटा कम होने के बजाय 59000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. 

जून में कितनी थी सब्सिडी?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून में ये अंतर 700 रुपये प्रति सिलेंडर से ज्यादा था. जुलाई में ये करीब 500 रुपये प्रति सिलेंडर था. हालांकि, अगस्त में ये घटकर करीब 188 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है. इससे पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में बदलाव का सीधा असर OMCs के घाटे पर ही पड़ता है. 

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क्या महंगा हो जाएगा गैस सिलेंडर? 

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गैस महंगा हो जाएगा? फिलहाल तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाने का कोई नया ऐलान नहीं हुआ है. इसलिए अभी ये कहना सही नहीं होगा कि अगले महीने या आने वाले दिनों में सिलेंडर महंगा हो ही जाएगा. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 11 Aug 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Business News LPG  OMC
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