एथेनॉल से जलेगा रसोई का चूल्हा? सरकार ने योजना पर दिया बड़ा अपडेट

Ethanol in Kitchen: एथेनॉल का इस्तेमाल देश में खास रूप से पेट्रोल में मिलाने के लिए किया जा रहा है. सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है, ताकि पेट्रोल की जरूरत पूरी करने के साथ-साथ कच्चे तेल के आयात पर भरोसा कम की जा सके. लेकिन, अब सवाल उठ रहा है कि क्या एथेनॉल का इस्तेमाल आने वाले समय में खाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है.

सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल एथेनॉल को खाना बनाने के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने की कोई योजना नहीं है. इसका मतलब है कि अभी एथेनॉल को LPG के ऑप्शन के तौर पर घरों में बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने की तैयारी नहीं है.

एथेनॉल स्टोव को लेकर हुई चर्चा

एथेनॉल से चलने वाले स्टोव को लेकर चर्चा जरूर हुई है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एथेनॉल पर टीका स्टोव का जिक्र किया था. इसमें एथेनॉल का इस्तेमाल आग पैदा करने के लिए किया जाता है. इस तरह के स्टोव से खाना पकाया जा सकता है और इसे LPG के मुकाबले कम खर्च वाला ऑप्शन बताया गया है.

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पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर जोर

सरकार फिलहाल एथेनॉल का इस्तेमाल गाड़ियों के ईंधन में इजाफा पर ज्यादा ध्यान दे रही है.पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की खपत में एथेनॉल की हिस्सेदारी ज्यादा होती है. इससे देश को कच्चे तेल के आयात पर होने वाले खर्च को कम करने में मदद मिल सकती है.

LPG की जगह लेना आसान नहीं

लेकिन एथेनॉल से खाना पकाना तकनीकी तौर पर मुमकिन हो सकता है, लेकिन इसे LPG के बड़े ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कई चीजों पर ध्यान देना होगा.इनमें एथेनॉल की कीमत, इसकी सप्लाई, स्टोरेज और स्टोव की सेफ्टी जैसी बातें शामिल हैं. साथ ही, लोगों के बीच इसकी मंजूरी भी जरूरी होगी.

इसलिए अभी एथेनॉल को घरों के कुकिंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोई सरकारी योजना नहीं है. फिलहाल सरकार का फोकस एथेनॉल को गाड़ियों के ईंधन के रूप में इजाफा देने पर ही है.

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