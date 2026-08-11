SIP या ULIP, 1 करोड़ का फंड बनाने के लिए कौनसा निवेश है बेहतर?

SIP vs ULIP News: आज के दौर में बढ़ती महंगाई और वित्तीय जरूरतों को देखते हुए हर कोई चाहता है कि भविष्य में उसके पास इतना पैसा हो कि वह अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें. इसके लिए सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं होता, बल्कि भविष्य में घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई या किसी अन्य खर्चों के सही जगह निवेश करना बेहद जरूरी है. यही वजह है कि लोग ऐसे जगह पर निवेश करने की तलाश करते हैं, जो लंबे समय में बेहतर रिटर्न देने के साथ-साथ उनकी जरूरतों को भी पूरा कर सकें.

निवेश के लिए मौजूद कई ऑप्शनों में SIP और ULIP ऐसे दो मशहूर ऑप्शन हैं, जिन्हें निवेशक लंबे समय में धन बनाने के लिए चुनते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि 1 करोड़ रुपये का फंड बनाने के लिए कौन-सा ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है.

क्या है SIP?

SIP (Systematic Investment Plan) एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके जरिए आप हर महीने एक तय रकम निवेश कर सकते हैं. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें आप छोटी रकम से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा भी उठा सकते हैं.

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क्या होता है ULIP?

ULIP (Unit Linked Insurance Plan) निवेश और बीमा का संयुक्त ऑप्शन है. आमतौर पर ULIP में जमा की गई रकम का एक हिस्सा जीवन बीमा कवर के लिए और बाकी का हिस्सा निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि इसमें शुरुआती सालों में कई तरह से चार्जेज कटते हैं, जिससे आपकी शुरुआती रिटर्न प्रभावित हो सकता है. आमतौर ULIP में कम से कम 5 साल का लॉक-इन पीरियड भी होता है.

SIP से 1 करोड़ रुपये का फंड कैसे बन सकता है?

मासिक निवेश: 10,000 रूपये

अनुमानित रिटर्न: 12% सालाना

निवेश अवधि: 21 साल

कुल निवेश: 25.20 लाख

अनुमानित फंड: 1.04 करोड़

SIP में अगर आप लंबी अवधि तक निवेश करते हैं, तो कंपाउंडिंग की वजह से आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं.

ULIP में 1 करोड़ रूपये का फंड बनने का गणित

मासिक निवेश: 10,000 रूपये

अनुमानित रिटर्न: 8% सालाना

निवेश अवधि: 14 साल

कुल निवेश: 16.80 लाख

कुल अवधि: 30 साल

अनुमानित फंड: 1.04 करोड़

इस स्थिति में आपको 12 साल तक निवेश करना होगा, जबकि पैसा लंबे समय तक निवेशित रहने के बाद ही करीब 30 साल में 1 करोड़ रूपये का फंड तैयार किया जा सकता है.

आपके लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर?

अगर आपका मकसद सिर्फ लंबे समय में एक बड़ा फंड तैयार करना और बेहतर रिटर्न हासिल करना है, तो SIP आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. वहीं, अगर आप निवेश के साथ जीवन बीमा कवर भी चाहते हैं, तो आपके लिए ULIP ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है.

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