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हिंदी न्यूज़बिजनेसपुराने 5 के नोट के बदले 17 लाख का लालच, गुजरात के किसान से 1 लाख की ठगी

पुराने 5 के नोट के बदले 17 लाख का लालच, गुजरात के किसान से 1 लाख की ठगी

गुजरात के वडोदरा में पुराने नोट बेचकर 34 लाख रुपये कमाने के लालच में एक किसान साइबर ठगी का शिकार हो गया और तीन दिनों में 1,06,400 रुपये गंवा दिए.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 11 Oct 2026 03:48 PM (IST)
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आज के डिजिटल जमाने में साइबर ठग सोशल मीडिया के जरिए नए-नए पैंतरे अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई पुराना नोट या सिक्का है और आप उन्हें बेचकर लाखों रुपए कमाने का सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। गुजरात में एक किसान को पुराने 5 रुपये के नोट के बदले 17 लाख रुपये देने का लालच दिया गया।

ज्यादा पैसे कमाने की उम्मीद में किसान ने तीन दिनों तक पैसे भेजे, लेकिन उसे लाखों रुपए मिलने के बजाय 1,06,400 रुपए का नुकसान हो गया। आइए जानते हैं कि किसान ऑनलाइन ठगी के जाल में कैसे फंसे और उन्हें किन तरीकों से पैसे देने के लिए मजबूर किया गया.

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कैसे शुरू हुआ पुराने नोट के नाम पर ठगी का खेल?

यह मामला वडोदरा के जुनी सायेर गांव के रहने वाले एक 42 वर्षीय किसान महेंद्रभाई का है। घटना से करीब 15 दिन पहले किसान मोबाइल पर रील देख रहे थे। इसी दौरान उन्हें फेसबुक एक स्किप दिखाई दिया, जिसमें पुराने 5 रुपये के नोट के बदले 17 लाख रुपये देने का दावा किया गया था. किसान के पास भी ऐसे दो नोट मौजूद थे। उन्होंने विज्ञापन में दिए गए नंबर से संपर्क किया और WhatsApp के जरिए दोनों नोटों की तस्वीरें भेज दीं.

6 अक्टूबर को किसान के पास एक व्यक्ति का फोन आया। उसने बताया कि दो नोट लेने के लिए आपके पास एक व्यक्ति आएगा और बदले में 34 लाख रुपए वाला पार्सल दिया जाएगा। इसके बाद पार्सल की डिलीवरी के नाम पर किसान से 750 रुपये मांगे गए. फोन पर मिले क्यूआर कोड के जरिए उन्होंने यह रकम ट्रांसफर कर दी.

तीन दिनों में गंवा दिए 1.06 लाख रुपये

इसके अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को ठगों ने फोन करके बताया गया कि पार्सल लेकर जाने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया गया है. उसे छुड़ाने के नाम पर 25,500 रुपये की मांग की गई. लाखों रुपये मिलने की उम्मीद में किसान ने यह रकम भी भेज दी. लेकिन 8 अक्टूबर को ठगों ने एक बार फिर फोन किया और अपने कुछ लोगों को पकड़े जाने का बहाना बनाकर 53,000 रुपए मांगे।

 पैसे मिलने के उम्मीद में किसान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते रहे और इस तरह 6 से 8 अक्टूबर के बीच उन्होंने कुल 1,06,400 रुपए गंवा दिए। बाद में किसान को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। 

पुराने नोट बेचने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • सोशल मीडिया पर पुराने नोट या सिक्के के बदले लाखों रुपये देने वाले विज्ञापनों पर आंख बंद करके भरोसा न करें.
  • नोट खरीदने या पार्सल भेजने के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को एडवांस पैसे न दें.
  • किसी अनजान व्यक्ति के भेजे क्यूआर कोड को स्कैन करने या उसके कहने पर पेमेंट करने से पहले पूरी जांच करें.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 11 Oct 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
ONLINE FRAUD Old Note Scam
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