8th Pay Commission में हाई मल्टीप्लायर vs इंक्रीमेंट, किसमें ज्यादा फायदा?

8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं. कोई ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहा है तो कोई हर साल मिलने वाले इंक्रीमेंट की दर बढ़ाना चाहता है. अब सवाल ये है कि कर्मचारियों के लिए कौन सा फॉर्मूला ज्यादा बेस्ट है? क्या एक बार में बेसिक सैलरी को बढ़ाना सही है या फिर हर साल ज्यादा इंक्रीमेंट मिलने से लंबे समय में बड़ा फायदा होगा?

इस सवाल का जवाब समझने के लिए अगर 5 साल और 10 साल का हिसाब लगाएं, तो सारी तस्वीर बदल सकती है. आइए यहां से डिटेल में समझते हैं.

फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट में क्या है अंतर?

फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर है, जिसके बेसिस पर पुराने वेतन को नए वेतन आयोग में बदला जाता है. जैसे मौजूदा बेसिक सैलरी को एक फिक्स संख्या से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है. वहीं, इंक्रीमेंट वो बढ़ोतरी है जो कर्मचारी को हर साल मिलती है. सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 और सालाना इंक्रीमेंट की दर 3 फीसदी है.

आठवें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठन इससे ज्यादा की मांग कर रहे हैं. कई संगठनों ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है. वहीं, सालाना इंक्रीमेंट को 6 से 7 फीसदी तक करने का प्रस्ताव भी दिया गया है.

तीन फॉर्मूले का गणित क्या है?

सैलरी की तुलना के लिए तीन फॉर्मूला लेते हैं-

पहला फॉर्मूला- 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 3 फीसदी सालाना इंक्रीमेंट

दूसरा फॉर्मूला- 2.1 फिटमेंट फैक्टर और 7 फीसदी सालाना इंक्रीमेंट

तीसरा फॉर्मूला- 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 7 फीसदी सालाना इंक्रीमेंट

लेवल 5 के कर्मचारियों की सैलरी कितनी होगी?

सातवें वेतन आयोग में लेवल 5 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 29,200 रुपए है.

फॉर्मूला पहले साल 5 साल बाद 10 साल बाद 2.57 फैक्टर + 3% इंक्रीमेंट 75,044 रुपए 84,463 रुपए 97,915 रुपए 2.1 फैक्टर + 7% इंक्रीमेंट 61,320 रुपए 80,378 रुपए 1,12,734 रुपए 2.57 फैक्टर + 7% इंक्रीमेंट 75,044 रुपए 98,367 रुपए 1,37,965 रुपए

लेवल 6 के कर्मचारियों की सैलरी कितनी होगी?

लेवल 6 के कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 35,400 रुपए है.

लेवल 6 का फॉर्मूला पहले साल 5 साल बाद 10 साल बाद 2.57 फैक्टर + 3% इंक्रीमेंट 90,978 रुपए 1,02,397 रुपए 1,18,706 रुपए 2.1 फैक्टर + 7% इंक्रीमेंट 74,340 रुपए 97,445 रुपए 1,36,671 रुपए 2.57 फैक्टर + 7% इंक्रीमेंट 90,978 रुपए 1,19,254 रुपए 1,67,259 रुपए

लेवल 7 के कर्मचारियों की सैलरी कितनी होगी?

लेवल 6 के कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 44,900 रुपए है.

लेवल 6 का फॉर्मूला पहले साल 5 साल बाद 10 साल बाद 2.57 फैक्टर + 3% इंक्रीमेंट 1,15,393 रुपए 1,29,876 रुपए 1,50,562 रुपए 2.1 फैक्टर + 7% इंक्रीमेंट 94,290 रुपए 1,23,595 रुपए 1,73,348 रुपए 2.57 फैक्टर + 7% इंक्रीमेंट 1,15,393 रुपए 1,51,257 रुपए 2,12,145 रुपए

कर्मचारियों के लिए क्या बेस्ट है?

अगर सिर्फ शुरुआत की बात करें तो ज्यादा फिटमेंट फैक्टर का फायदा साफ दिखाई देता है. इससे नई बेसिक सैलरी एक बार में ज्यादा बढ़ जाती है. लेकिन लंबे समय तक सैलरी में बढ़ोतरी के लिहाज से ज्यादा सालाना इंक्रीमेंट भी स्पेशल गिफ्ट जैसा हो जाता है.

इस कैलकुलेशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ 7 फीसदी इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला तीनों लेवल पर सबसे ज्यादा बेसिक सैलरी दिखाता है. वहीं, 2.1 फिटमेंट फैक्टर के साथ 7 फीसदी इंक्रीमेंट भी 10 साल बाद 2.57 फैक्टर और 3 फीसदी इंक्रीमेंट से आगे निकल जाता है.

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