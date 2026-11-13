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हिंदी न्यूज़बिजनेसवाराणसी में CNG पंप बंद, सिंबॉलिक स्ट्राइक का ऐलान, क्या है पूरा मामला?

वाराणसी में CNG पंप बंद, सिंबॉलिक स्ट्राइक का ऐलान, क्या है पूरा मामला?

वाराणसी में सीएनजी की भारी किल्लत हो गई है. कंपनियों और डीलर्स के बीच विवाद के चलते शहर में दर्शनों स्टेशन बंद हो गए हैं, जिससे आम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 13 Nov 2026 01:54 PM (IST)
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सीएनजी, ऑयल कंपनी और डीलर के बीच तालमेल बिगड़ने की वजह से उत्तर प्रदेश में वाराणसी के दर्जनभर सीएनजी पंपों को बंद कर दिया गया है. साथ ही कर्मचारियों ने सिंबॉलिक स्ट्राइक का ऐलान किया है. सीएनजी नहीं मिल पाने की वजह से वाराणसी में सीएनजी से चलने वाले वाहनों की लगी लंबी कतार लग गई है. 

बताया जा रहा है कि पंप डीलर्स को सही समय पर पैसों का भुगतान नहीं हो रहा है. इसी वजह से यह त्रिकोणीय संघर्ष पैदा हुआ है, इस संघर्ष में गेल लिमिटेड, ऑयल कंपनी और डीलर्स शामिल हैं. इसी की वजह से वाराणसी में एक-एक करके सीएनजी स्टेशन बंद हो रहे हैं.

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गैस नहीं मिलने से दिक्कतें और बढ़ी

दो-तीन दिन पहले अलग-अलग सीएनजी स्टेशनों पर सीएनजी मिल रही थी, लेकिन अब दर्जन भर से ज्यादा केंद्र बंद होने की वजह से आज दिक्कत ज्यादा हो रही है.

एबीपी न्यूज़ ने CNG स्टेशन के बाहर कतार में लगे ऑटो चालकों से बातचीत की है. ऑटो चालकों का कहना है कि पिछले कई दिनों से सीएनजी की भारी किल्लत हो रही है. कई सीएनजी स्टेशन बंद होने से गैस मिलने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं. घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है. डीलर्स और कंपनियों की आपसी लड़ाई का खामियाजा आम पब्लिक को उठाना पड़ रहा है. 

ऑयल कंपनियों और डीलर्स के बीच बैठक जारी

बता दें कि आम लोगों की मुश्किलें बढ़ता देख ऑयल कंपनियों और डीलर्स के बीच बैठक जारी है और जल्द ही विवाद सुलझने की संभावना है.

क्या है इस विवाद की जड़?

दरअसल देश की तीन प्रमुख तेल कंपनियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम का गैस कंपनी गेल लिमिटेड के साथ एक समझौता है. इस समझौते के तहत इन कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर वाहनों में सीएनजी भरी जाती है. सीएनजी की बिक्री से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा ये तेल कंपनियां खुद रखती हैं और बाकी हिस्सा पेट्रोल पंप मालिकों को देती हैं. वाराणसी में इन दोनों पक्षों के बीच मुख्य विवाद कमीशन के बंटवारे और बिजली के बिल के भुगतान को लेकर चल रहा है.

यह भी पढ़ें- CNG और PNG हुई महंगी, डेढ़- डेढ़ रुपए बढ़े दाम, जानें नईं कीमतें

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 01:36 PM (IST)
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