वाराणसी में CNG पंप बंद, सिंबॉलिक स्ट्राइक का ऐलान, क्या है पूरा मामला?

सीएनजी, ऑयल कंपनी और डीलर के बीच तालमेल बिगड़ने की वजह से उत्तर प्रदेश में वाराणसी के दर्जनभर सीएनजी पंपों को बंद कर दिया गया है. साथ ही कर्मचारियों ने सिंबॉलिक स्ट्राइक का ऐलान किया है. सीएनजी नहीं मिल पाने की वजह से वाराणसी में सीएनजी से चलने वाले वाहनों की लगी लंबी कतार लग गई है.

बताया जा रहा है कि पंप डीलर्स को सही समय पर पैसों का भुगतान नहीं हो रहा है. इसी वजह से यह त्रिकोणीय संघर्ष पैदा हुआ है, इस संघर्ष में गेल लिमिटेड, ऑयल कंपनी और डीलर्स शामिल हैं. इसी की वजह से वाराणसी में एक-एक करके सीएनजी स्टेशन बंद हो रहे हैं.

गैस नहीं मिलने से दिक्कतें और बढ़ी

दो-तीन दिन पहले अलग-अलग सीएनजी स्टेशनों पर सीएनजी मिल रही थी, लेकिन अब दर्जन भर से ज्यादा केंद्र बंद होने की वजह से आज दिक्कत ज्यादा हो रही है.

एबीपी न्यूज़ ने CNG स्टेशन के बाहर कतार में लगे ऑटो चालकों से बातचीत की है. ऑटो चालकों का कहना है कि पिछले कई दिनों से सीएनजी की भारी किल्लत हो रही है. कई सीएनजी स्टेशन बंद होने से गैस मिलने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं. घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है. डीलर्स और कंपनियों की आपसी लड़ाई का खामियाजा आम पब्लिक को उठाना पड़ रहा है.

ऑयल कंपनियों और डीलर्स के बीच बैठक जारी

बता दें कि आम लोगों की मुश्किलें बढ़ता देख ऑयल कंपनियों और डीलर्स के बीच बैठक जारी है और जल्द ही विवाद सुलझने की संभावना है.

क्या है इस विवाद की जड़?

दरअसल देश की तीन प्रमुख तेल कंपनियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम का गैस कंपनी गेल लिमिटेड के साथ एक समझौता है. इस समझौते के तहत इन कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर वाहनों में सीएनजी भरी जाती है. सीएनजी की बिक्री से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा ये तेल कंपनियां खुद रखती हैं और बाकी हिस्सा पेट्रोल पंप मालिकों को देती हैं. वाराणसी में इन दोनों पक्षों के बीच मुख्य विवाद कमीशन के बंटवारे और बिजली के बिल के भुगतान को लेकर चल रहा है.

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