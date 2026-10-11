सोने- चांदी के भाव में कितना बदलाव, जानें दिल्ली से पटना तक 24K, 22K और 18K के रेट

रविवार को सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले आज का ताजा भाव जान लीजिए. सोने की कीमतों पर हर दिन लोगों की नजर रहती है, खासकर उन लोगों की जो शादी-ब्याह के लिए गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या सोने में निवेश करना चाहते हैं. 11 अक्टूबर 2026 को 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव में क्या बदलाव हुआ है, ये जानना जरूरी है.

सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल और घरेलू मांग जैसे कई कारणों से प्रभावित होती हैं. अलग-अलग शहरों में भी सोने के भाव में अंतर देखने को मिल सकता है. ऐसे में गहने खरीदने से पहले अपने शहर का रेट जरूर चेक कर लें.

आज कितना है सोने का भाव?

24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है. वहीं, गहने बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है. 18 कैरेट सोने में दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे यह अलग-अलग तरह के डिजाइन वाले गहने बनाने के काम आता है.

11 अक्टूबर के बाजार आंकड़ों के मुताबिक, सोने के भाव अलग-अलग सोर्स पर अलग-अलग दिख रहे हैं. एक रेट ट्रैकर के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1.49 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट की करीब 1.37 लाख रुपए और 18 कैरेट की करीब 1.12 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम है.

कितना है चांदी का भाव?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजपर आज चांदी 2,25,820 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है. पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,2,575 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,26,100 रुपए किलो हो गई है.

24 कैरेट और 22 कैरेट सोने में क्या अंतर है?

24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन यह अपेक्षाकृत नरम होता है. इसी वजह से इससे आमतौर पर रोजमर्रा में पहने जाने वाले मजबूत गहने नहीं बनाए जाते हैं. निवेश के लिए सोने के सिक्के और बार में 24 कैरेट सोना इस्तेमाल किया जाता है.

दूसरी ओर, 22 कैरेट सोने में थोड़ी मात्रा में दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं. इससे गहने ज्यादा मजबूत बनते हैं. इसी कारण शादी-ब्याह और रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले ज्यादातर पारंपरिक गहने 22 कैरेट सोने से बनाए जाते हैं.

सोना खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप आज सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं, तो सिर्फ प्रति 10 ग्राम का भाव देखकर फैसला न करें. ज्वेलर से सोने की शुद्धता, हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और अंतिम बिल की जानकारी जरूर लें. अलग-अलग दुकानों पर मेकिंग चार्ज में भी अंतर हो सकता है. इसके अलावा, सोने की कीमत दिन के दौरान भी बदल सकती है. इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा रेट पता कर लें.

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