ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससोने- चांदी के भाव में कितना बदलाव, जानें दिल्ली से पटना तक 24K, 22K और 18K के रेट

सोने- चांदी के भाव में कितना बदलाव, जानें दिल्ली से पटना तक 24K, 22K और 18K के रेट

आज 11 अक्टूबर, रविवार के दिन सोना और चांदी के भाव में कितना बदलाव हुआ है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां गोल्ड और सिल्वर दोनों के ही रेट के बारे में बताया गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 11 Oct 2026 03:26 PM (IST)
Preferred Sources

रविवार को सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले आज का ताजा भाव जान लीजिए. सोने की कीमतों पर हर दिन लोगों की नजर रहती है, खासकर उन लोगों की जो शादी-ब्याह के लिए गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या सोने में निवेश करना चाहते हैं. 11 अक्टूबर 2026 को 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव में क्या बदलाव हुआ है, ये जानना जरूरी है.

सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल और घरेलू मांग जैसे कई कारणों से प्रभावित होती हैं. अलग-अलग शहरों में भी सोने के भाव में अंतर देखने को मिल सकता है. ऐसे में गहने खरीदने से पहले अपने शहर का रेट जरूर चेक कर लें.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
RBI का बड़ा एक्शन, क्या डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा रुपया?
RBI का बड़ा एक्शन, क्या डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा रुपया?
बिजनेस
ध्रुव राठी के पास कैसे आए 58 करोड़? जर्मनी या भारत, कहां से ज्यादा कमाते हैं यूट्यूबर
ध्रुव राठी के पास कैसे आए 58 करोड़? जर्मनी या भारत, कहां से ज्यादा कमाते हैं यूट्यूबर
बिजनेस
8th Pay Commission: रेलवे सुपरवाइजर्स की मांग, वार्षिक वेतन वृद्धि 5% की जाए
8th Pay Commission: रेलवे सुपरवाइजर्स की मांग, वार्षिक वेतन वृद्धि 5% की जाए
बिजनेस
क्या दिल्ली में आज भी बंद हैं शराब के ठेके?
क्या दिल्ली में आज भी बंद हैं शराब के ठेके?

आज कितना है सोने का भाव? 
24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है. वहीं, गहने बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है. 18 कैरेट सोने में दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे यह अलग-अलग तरह के डिजाइन वाले गहने बनाने के काम आता है.

11 अक्टूबर के बाजार आंकड़ों के मुताबिक, सोने के भाव अलग-अलग सोर्स पर अलग-अलग दिख रहे हैं. एक रेट ट्रैकर के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1.49 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट की करीब 1.37 लाख रुपए और 18 कैरेट की करीब 1.12 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम है. 

कितना है चांदी का भाव?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजपर आज चांदी 2,25,820 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है. पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,2,575 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी. बुलियंस के मुताबिक चांदी की कीमत 2,26,100 रुपए किलो हो गई है. 

24 कैरेट और 22 कैरेट सोने में क्या अंतर है?
24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन यह अपेक्षाकृत नरम होता है. इसी वजह से इससे आमतौर पर रोजमर्रा में पहने जाने वाले मजबूत गहने नहीं बनाए जाते हैं. निवेश के लिए सोने के सिक्के और बार में 24 कैरेट सोना इस्तेमाल किया जाता है.

दूसरी ओर, 22 कैरेट सोने में थोड़ी मात्रा में दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं. इससे गहने ज्यादा मजबूत बनते हैं. इसी कारण शादी-ब्याह और रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले ज्यादातर पारंपरिक गहने 22 कैरेट सोने से बनाए जाते हैं.

सोना खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप आज सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं, तो सिर्फ प्रति 10 ग्राम का भाव देखकर फैसला न करें. ज्वेलर से सोने की शुद्धता, हॉलमार्क, मेकिंग चार्ज और अंतिम बिल की जानकारी जरूर लें. अलग-अलग दुकानों पर मेकिंग चार्ज में भी अंतर हो सकता है. इसके अलावा, सोने की कीमत दिन के दौरान भी बदल सकती है. इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा रेट पता कर लें. 

ध्रुव राठी के पास कैसे आए 58 करोड़? जर्मनी या भारत, कहां से ज्यादा कमाते हैं यूट्यूबर

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 11 Oct 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Gold Silver
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
RBI का बड़ा एक्शन, क्या डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा रुपया?
RBI का बड़ा एक्शन, क्या डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा रुपया?
बिजनेस
ध्रुव राठी के पास कैसे आए 58 करोड़? जर्मनी या भारत, कहां से ज्यादा कमाते हैं यूट्यूबर
ध्रुव राठी के पास कैसे आए 58 करोड़? जर्मनी या भारत, कहां से ज्यादा कमाते हैं यूट्यूबर
बिजनेस
8th Pay Commission: रेलवे सुपरवाइजर्स की मांग, वार्षिक वेतन वृद्धि 5% की जाए
8th Pay Commission: रेलवे सुपरवाइजर्स की मांग, वार्षिक वेतन वृद्धि 5% की जाए
बिजनेस
क्या दिल्ली में आज भी बंद हैं शराब के ठेके?
क्या दिल्ली में आज भी बंद हैं शराब के ठेके?
Advertisement

वीडियोज

CJP का 'चलो दिल्ली' मार्च...पूरी तरह फ्लॉप!
फसल तबाह...कौन देगा सहारा? महाराष्ट्र से राजस्थान...परेशान किसान
'वोट चोरी' पर सियासत...हल है हिरासत!
सख्ती का असर...'जंतर-मंतर 2.0' बेअसर!
SIR पर लड़ाई...मीर जाफर तक कैसे आई? बड़ा विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अवैध हिरासत न हो, कानून से चलें', दिल्ली में सख्ती मामले पर बोला SC, पुलिस को नोटिस
'अवैध हिरासत न हो, कानून से चलें', दिल्ली में सख्ती मामले पर बोला SC, पुलिस को नोटिस
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदर्शन की बीच पुलिस का एक्शन, 20 से ज्यादा FIR दर्ज
दिल्ली में प्रदर्शन की बीच पुलिस का एक्शन, 20 से ज्यादा FIR दर्ज
क्रिकेट
190 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के मैट रेनशॉ ने तोड़ा विराट कोहली का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
190 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के मैट रेनशॉ ने तोड़ा विराट कोहली का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
'हिरासत नहीं किडनैपिंग...', रिहा होने के बाद ध्रुव राठी का पहला वीडियो, क्या-क्या कहा?
'हिरासत नहीं किडनैपिंग...', रिहा होने के बाद ध्रुव राठी का पहला वीडियो, क्या-क्या कहा?
बॉलीवुड
दूसरी प्रेग्नेंसी के बीच पति सिद्धार्थ मल्होत्रा संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं कियारा आडवाणी, वेकेशन की तस्वीरें वायरल
दूसरी प्रेग्नेंसी के बीच पति सिद्धार्थ संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं कियारा, तस्वीरें वायरल
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट में लगे शेम-शेम के नारे तो जज ने लगाई फटकार, वकीलों ने प्रदर्शन पर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में लगे शेम-शेम के नारे तो जज ने लगाई फटकार, वकीलों ने प्रदर्शन पर क्या कहा?
Home Tips
ठीक से बंद नहीं हो रहा फ्रिज का दरवाजा, करें ये काम
ठीक से बंद नहीं हो रहा फ्रिज का दरवाजा, करें ये काम
टेक्नोलॉजी
Motorola के पुराने डिजाइन से अलग है Signature 27? जानिए क्या है खास
Motorola के पुराने डिजाइन से अलग है Signature 27? जानिए क्या है खास
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget