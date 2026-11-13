ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदिल्ली एयरपोर्ट का अलर्ट, SpiceJet की फ्लाइट्स हो सकती हैं कैंसिल और लेट

दिल्ली एयरपोर्ट का अलर्ट, SpiceJet की फ्लाइट्स हो सकती हैं कैंसिल और लेट

क्या आप हाल फिलहाल में स्पाइसजेट की फ्लाइट से सफर करने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए है. दिल्ली एयरपोर्ट ने कुछ उड़ानों में संभावित रुकावट को देखते हुए यात्रियों को अलर्ट किया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 13 Nov 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यात्री अपडेट हेतु वेबसाइट, ऐप, या चैटबॉट का प्रयोग करें।

छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार के समय फ्लाइट, ट्रेन और बस की मांग काफी बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप भी आने वाले दिनों में स्पाइसजेट की फ्लाइट से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एयरलाइन की कुछ फ्लाइटों में संभावित रुकावट को लेकर यात्रियों को अलर्ट किया है. 

दरअसल, एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक, स्पाइजसेट कुछ परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती है. अगर आप भी स्पाइसजेट से सफर करने वाले हैं तो आपको फ्लाइट से जुड़ी हर जरूरी अपडेट की जानकारी रखनी चाहिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
8th Pay Commission में हाई मल्टीप्लायर vs इंक्रीमेंट, किसमें ज्यादा फायदा?
8th Pay Commission में हाई मल्टीप्लायर vs इंक्रीमेंट, किसमें ज्यादा फायदा?
बिजनेस
वाराणसी में CNG पंप बंद, सिंबॉलिक स्ट्राइक का ऐलान, क्या है पूरा मामला?
वाराणसी में CNG पंप बंद, सिंबॉलिक स्ट्राइक का ऐलान, क्या है पूरा मामला?
बिजनेस
500 रुपये की सर्विस से 35 लाख की कमाई, दो दोस्तों का आइडिया हिट
500 रुपये की सर्विस से 35 लाख की कमाई, दो दोस्तों का आइडिया हिट
बिजनेस
छठ के पहले दिन सस्ता हुआ गैस सिलेंडर? जानें आपके शहर में 14.2 KG और 19 KG LPG की कीमत
छठ के पहले दिन सस्ता हुआ गैस सिलेंडर? जानें आपके शहर में 14.2 KG और 19 KG LPG की कीमत

यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी

बता दें कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि स्पाइसजेट की कुछ फ्लाइट्स परिचालन संबंधी दिक्कतों की वजह से प्रभावित हो सकती है. इसलिए अब यात्रियों को कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए. 

इन बातों का खास ध्यान रखें

अगर आप स्पाइसजेट की फ्लाइट से यात्रा करने वाले हैं तो अब आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले तो आप एयरलाइन की वेबसाइट पर अपनी फ्लाइट से जुडी जरूरी जानकारी चेक करें. वहीं फ्लाइट का स्टेटस चेक करें. अपना मोबाइल नंबर चालू रखें, ताकि अगर एयरलाइन की तरफ से कोई अपडेट आता है तो आपको उसकी जानकारी मिल सकें. 

इंडिगो-अकासा की सेवाओं पर असर

इसके अलावा दुनियाभर में माइक्रोसॉफ्ट की कई सेवाओं में आई तकनीकी समस्या का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है. अहम बात ये है कि देश की दो प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो और अकासा एयर की ईमेल सपोर्ट सेवाएं इस दिक्कत की वजह से प्रभावित हुई हैं. इसकी वजह से यात्रियों को ईमेल के जरिए सहायता मिलने में दिक्कत हो सकती है. 

जानने वाली बात ये है कि एयर इंडिया ने ये साफ किया है कि उसकी उड़ानों और यात्रियों से संपर्क करने वाली सेवाओं पर इस तकनीकी दिक्कत का कोई असर नहीं पड़ा है.इसके साथ ही इंडिगो ने यात्रियों को सलाह भी दी है. 

इंडिगो ने यात्रियों को क्या सलाह दी?

बता दें कि इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी है कि फिलहाल ईमेल सपोर्ट में समस्या आ रही है. ऐसे में अगर किसी यात्री को तुरंत मदद की जरूरत है तो वह ईमेल के बजाय वेबसाइट, ऐप या चैटबॉट 6E Skai का इस्तेमाल करें. अकासा ने भी ईमेल सेवा में देरी की बात कही है.

माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में क्यों आई दिक्कत?

माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण आउटलुक, टीम्स और कोपायलट समेत कई सेवाएं प्रभावित हुई हैं. कंपनी ने साइबर हमले की आशंका से इनकार किया है.

8th Pay Commission में हाई मल्टीप्लायर vs इंक्रीमेंट, किसमें ज्यादा फायदा?

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Business News SpiceJet Airline
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
8th Pay Commission में हाई मल्टीप्लायर vs इंक्रीमेंट, किसमें ज्यादा फायदा?
8th Pay Commission में हाई मल्टीप्लायर vs इंक्रीमेंट, किसमें ज्यादा फायदा?
बिजनेस
वाराणसी में CNG पंप बंद, सिंबॉलिक स्ट्राइक का ऐलान, क्या है पूरा मामला?
वाराणसी में CNG पंप बंद, सिंबॉलिक स्ट्राइक का ऐलान, क्या है पूरा मामला?
बिजनेस
500 रुपये की सर्विस से 35 लाख की कमाई, दो दोस्तों का आइडिया हिट
500 रुपये की सर्विस से 35 लाख की कमाई, दो दोस्तों का आइडिया हिट
बिजनेस
छठ के पहले दिन सस्ता हुआ गैस सिलेंडर? जानें आपके शहर में 14.2 KG और 19 KG LPG की कीमत
छठ के पहले दिन सस्ता हुआ गैस सिलेंडर? जानें आपके शहर में 14.2 KG और 19 KG LPG की कीमत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nvidia में जेन्सेन हुआंग की जगह कौन लेगा? 11 नामों में 3 भारतीय मूल के चेहरे
Nvidia में जेन्सेन हुआंग की जगह कौन लेगा? 11 नामों में 3 भारतीय मूल के चेहरे
दिल्ली NCR
दिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे
दिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे
विश्व
ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी- हमला किया तो भुगतना होगा अंजाम, अब क्या करेंगे ट्रंप
ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी- हमला किया तो भुगतना होगा अंजाम, अब क्या करेंगे ट्रंप
बॉलीवुड
'रामायण' के दूसरे पार्ट के लिए क्यों करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार? असल वजह का हुआ खुलासा
'रामायण' के दूसरे पार्ट के लिए क्यों करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार? असल वजह का हुआ खुलासा
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर
महाराष्ट्र
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
इंडिया
माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, भारत पर भयंकर असर, 3 उड़ानें रद्द, 2 लेट, जानें कहां-कहां सर्विस थमी
माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप, भारत पर भयंकर असर, 3 उड़ानें रद्द, 2 लेट, जानें कहां-कहां सर्विस थमी
Home Tips
Bay Leaf And Baking Soda: तेजपत्ते और बेकिंग सोडा को मिला रहे लोग, जानें घर में कहां आएगा काम?
तेजपत्ते और बेकिंग सोडा को मिला रहे लोग, जानें घर में कहां आएगा काम?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget