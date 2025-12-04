Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Ola Electric Stock Fall: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 3 दिसंबर का कारोबारी दिन ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों के लिए बहुत बुरा रहा था. दोनों ही प्रमुख इंडेक्सों पर कंपनी के शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. बीएसई पर कंपनी के शेयर 5 प्रतिशत तक टूट गए थे.

कंपनी के शेयर अपने 52 सप्ताह के हाई लेवल से करीब 60 फीसदी तक लुढ़क गए थे. साथ ही कंपनी के मार्केट कैप पर इसका प्रभाव पड़ा है. कंपनी का मार्केट कैप 17,000 करोड़ रुपये के नीचे पहुंच गया है.....

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

बुधवार के कारोबारी दिन ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी. बीएसई पर कंपनी शेयर 5 प्रतिशत या 2 रुपये की गिरावट के साथ 38.02 रुपये पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी शेयर 40.40 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचे थे.

वहीं दिन का लो लेवल 38.02 रुपये रहा था. कंपनी शेयर के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इसने 102.50 के आंकड़े को छुआ था. एनएसई पर कंपनी शेयरों का हाल खराब था. कंपनी शेयर 5.02 फीसदी या 2.01 रुपये की गिरावट के साथ 38.03 रुपये पर कारोबार करते हुए दिन की समाप्ति की थी.

कंपनी शेयर 52 हफ्ते के हाई लेवल से 60 फीसदी से ज्यादा टूटे

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर अपने 52 सप्ताह के हाई लेवल से 60 प्रतिशत से ज्यादा टूट चुके हैं. 4 दिसंबर, 2024 को कंपनी के शेयर 102.50 रुपये पर थे. वहीं, 3 दिसंबर 2025 को ये 38.02 रुपये पर बंद हुए थे. आंकड़ों की बात करें तो, पिछले एक महीने में कंपनी शेयर करीब 25 फीसदी तक टूट चुके हैं. पिछले 6 महीने में इनमें लगभग 23 प्रतिशत की गिरावट है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

