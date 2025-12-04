सही प्लानिंग से बढ़ सकता है FD पर रिटर्न, जानें वो टिप्स जो ज्यादातर लोग नहीं जानते

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







FD Investment Tips: भारतीय निवेशक एक सेफ निवेश विकल्प के तौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में निवेश करना पसंद करते हैं. एफडी में निवेश करने से उन्हें फिक्स ब्याज दर से रिटर्न मिलता हैं, साथ ही उनका पैसा सुरक्षित भी रहता है.

यही कारण है कि, बहुत से निवेशक एफडी का चुनाव करते हैं. अगर आप भी एफडी करने का प्लान बना रहे हैं तो, कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप अपने एफडी पर ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ टिप्स के बारे में......

1. सही अवधि का करें चयन

अपनी जरूरतों के हिसाब से आपको एफडी की अवधि तय करनी चाहिए. अगर आपको कुछ समय बाद ही पैसों की जरूरत हैं तो, छोटी अवधि वाली एफडी का चुनाव करें. वहीं, लंबे समय तक पैसों का काम नहीं हैं तो, लंबी अवधि वाली एफडी आपके लिए सही हो सकती है. अवधि के हिसाब से बैंक ब्याज ऑफर करती है.

2. विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की करें तुलना

एफडी पर अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरें अलग हो सकती हैं. इसलिए बैंकों की तुलना करने के बाद ही एफडी करनी चाहिए. ताकि आपको ज्यादा ब्याज दर मिल सके. साथ ही किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो.

3. टैक्स सेविंग वाली एफडी का करें चुनाव

एफडी में निवेश करते वक्त ऐसी एफडी का चयन करना चाहिए, जिसपर टैक्स सेविंग मिल रही हो. 5 साल वाली एफडी में निवेश इसका एक विकल्प हो सकती है. टैक्स सेविंग वाली एफडी पर आपको टैक्स नहीं देना होता है. जिससे आपके निवेश पर रिटर्न बढ़ जाता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: रुपये की कमजोरी से किसे मिलेगा फायदा और कौन टूटेगा? इस सेक्टर पर क्या होगा असर, जानें डिटेल