Bank Holidays in November 2025: नवंबर में इतने दिन रहेंगे बैंक बंद, जरूरी काम निपटा लें वरना होगी परेशानी
Bank Holidays in November 2025: नवंबर महीने में बैंक 9 से 10 दिन के लिए बंद रहेंगे. अगर आप नवंबर महीने में बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो, आपको छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए.
November bank holiday list: त्योहारी सीजन खत्म हो गया है. लोग अब अपने काम पर लौट गए हैं. अक्टूबर महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार थी. वहीं, नवंबर महीने में भी बैंक 9 से 10 दिन के लिए बंद रहेंगे. अगर आप नवंबर महीने में बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो, आपको आरबीआई के द्वारा जारी छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए.
ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो. नवंबर महीने में गुरु नानक जयंती भी मनाई जाएगी. हालांकि, बैंक के अवकाश के दिनों में भी डिजिटल और ऑनलाइन तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं.
नवंबर महीने में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
1. नवंबर महीने में भी बैंक हॉलिडे की भरमार है. महीने की शुरुआत ही छुट्टी से हो रही है. 1 नवंबर को बेंगलुरु में कन्नड़ राज्योत्सव और देहरादून में इगास-बग्वाल के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 2 नवंबर को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी के कारण पूरे देश के बैंकों में रहेंगे.
2. 5 नवंबर को पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि उस दिन गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा जैसे बड़े त्योहार मनाए जाएंगे. वहीं, 7 नवंबर को शिलांग में वंगाला महोत्सव के कारण बैंकों में हॉलिडे रहेगा. 8 नवंबर को दूसरा शनिवार होने के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.
3. इसके बाद 9, 16, 23 और 30 नवंबर को रविवार होने के कारण बैंकों में साप्ताहिक छुट्टी रहेगी. वहीं 22 नवंबर को चौथा शनिवार है, तो उस दिन भी बैंक नहीं खुलेंगे. यानी कि, अक्टूबर महीने की तरह ही नवंबर महीने में भी बैंक में छुट्टियों की भरमार रहेगी. अगर आप संबंधित शहरों में रहते हैं तो, आपको इन दिनों में बैंक जाने से परहेज करना चाहिए. जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े.
आरबीआई की ओर से बैंक की छुट्टियों की लिस्ट जारी की जाती है. आप बैंक ब्रांच जाने से पहले इससे जानकारी ले सकते हैं.
