Middle East Tensions: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच Donald Trump एक तरफ Iran पर दबाव बनाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सहयोगी देशों से अपेक्षित समर्थन न मिलने पर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं. खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है, लेकिन कई यूरोपीय देशों ने इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होने से दूरी बना ली है.

दरअसल, फ्रांस, इटली और स्विटजरलैंड जैसे देशों ने अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने एयरस्पेस या ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी. इससे अमेरिका की रणनीतिक योजनाओं पर असर पड़ा है और ट्रंप की नाराज़गी भी बढ़ी है.

कई देशों ने अमेरिका को झटका

वहीं United Kingdom ने भी इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने से इनकार कर दिया, हालांकि उसने क्षेत्र में अपने हितों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्य बल और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का फैसला किया है. ब्रिटेन का कहना है कि उसका उद्देश्य सीधे युद्ध में कूदना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना और संभावित हमलों से अपने नागरिकों व सहयोगियों की रक्षा करना है.

दूसरी ओर, ईरान वॉर के बीच कई सहयोगी देशों के इस रुख को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप काफी नाराज है. उन्होंने कहा कि जब उन देशों को अमेरिकी मदद की जरूरत पड़ेगी तो यूएस भी साथ नहीं देगा. उन्होंने तो यहां तक नाटो सहयोगी देशों से यहां तक कह दिया है कि वे या तो अमेरिका से एटीएफ खरीदे या फिर होर्मुज से लेकर आए.

वॉर और खिंचने की आशंका

यह स्थिति दिखाती है कि भले ही अमेरिका और उसके पारंपरिक सहयोगी NATO के सदस्य हैं, लेकिन इस संघर्ष को लेकर सभी देशों की रणनीति और प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं. यही वजह है कि अमेरिका को इस बार अपेक्षित वैश्विक समर्थन नहीं मिल पा रहा है, जिससे भू-राजनीतिक समीकरण और जटिल होते जा रहे हैं.

दूसरी ओर, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान से वॉर राष्ट्रपति ट्रंप की शर्तों पर ही खत्म होगा. उन्होंने साफ तौर पर ईरान को बता दिया है कि इसके लिए उसे अमेरिकी फैसलों को मानना ही होगा. हालांकि, ट्रंप ने कहा कि

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