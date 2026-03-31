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हिंदी न्यूज़बिजनेसFree Finance Apps: 1 अप्रैल से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को करें और स्ट्रॉन्ग, ये फ्री एप्स करेंगे बचत में मदद

Free Finance Apps: 1 अप्रैल से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को करें और स्ट्रॉन्ग, ये फ्री एप्स करेंगे बचत में मदद

Free Finance Apps: मार्केट में ऐसे कई सारे फ्री फाइनेंस ऐप्स है, जो निवेश से लेकर बजट बनाने तक की प्लानिंग बनाने में आपकी मदद करते हैं. इससे बचत में मदद मिलती रहती है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 31 Mar 2026 02:45 PM (IST)
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Free Finance Apps: पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है उसकी सही जगह और सही समय पर सेविंग. कई बार गलत निवेश हमें नुकसान करा जाता है. हम अकसर यह समझ नहीं पाते हैं कि कमाए गए पैसों का सही ढंग से निवेश कहां और कैसे करना है, कहां कितना खर्च करना है ताकि जरूरत और शौक भी पूरे होते रहे और सेविंग्स से अलग से हो जाए ताकि फ्यूचर के लिए खुद को फाइनेशियली सिक्योर बना सके. इसके लिए सही प्लानिंग जरूरी है.

फ्री फाइनेंस ऐप्स 

आज हम आपको कुछ ऐसे ही फ्री फाइनेंस ऐप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं. आइए आज हम आपको इस खबर के जरिए कुछ ऐसे ही ऐप्स की जानकारी देने जा रहे हैं, जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को और मजबूत बनाएंगे. 

Zerodha Coin- यह भारत का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है. इसके 'Coin' ऐप के जरिए आप बिना किसी शुल्क के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. चूंकि इसमें आपको निवेश के दौरान डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं देना पड़ता इसलिए आपको सालाना 1-1.5 परसेंट का मुनाफा होता है.

Groww- यह नए निवेशकों के लिए सबसे आसान ऐप माना जाता है. इसमें आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल बिना किसी कमीशन के म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. 

IndMoney- यह एक ऐसा ऐप है, जिसके जरिए आप PF से लेकर म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स सभी पुराने निवेशों को एक ही जगह मैनेज कर सकते हैं. यह आपको Apple, Google जैसे अमेरिकी कंपनियों पर दांव लगाने का मौका भी देता है. 

OneScore- यह एक ऐसा ऐप है, जो आपको बिना किसी स्पैम कॉल या विज्ञापन के CIBIL और Experian स्कोर चेक करने की सुविधा देता है. इसमें स्कोर को सुधारने से संबंधित सलाह भी दी जाती है. 

Paisabazar- इसमें भी आप फ्री में हर महीने अपना अपडेटेड क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं. इसका एक और फीचर यह है कि इसमें आप लोन और क्रेडिट कार्ड पर अलग-अलग बैंकों के दिए जा रहे ऑफर्स की आपस में तुलना कर सकते हैं. 

CRED- यह एक मेंबर-ओनली ऐप है, जिसे खासतौर पर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए बनाया गया है. हालांकि, केवल वे ही लोग CRED से जुड़ सकते हैं, जिनका क्रेडिट स्कोर 750 या उससे अधिक है. CRED Money के जरिए आप एक ही जगह बैंक अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन एक ही जगह देख सकते हैं. इसके और भी कई अलग-अलग बेहतरीन फीचर्स हैं.

Walnut- यह एक ऐसा ऐप है, जो आपके बैंक SMS को पढ़कर खर्चों (शॉपिंग, डाइनिंग, ट्रैवेलिंग) को अलग-अलग हिस्सों में बांट देता है ताकि आपको यह समझने में मदद मिले कि आपका पैसा आखिर जा कहां रहा है. इसके अलावा, यह बिना किसी मैन्युअल एंट्री के आपका बजट मैनेज करता है और बिल पेमेंट की भी याद दिलाता है. 

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Published at : 31 Mar 2026 02:41 PM (IST)
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