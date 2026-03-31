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हिंदी न्यूज़बिजनेसइंडिगो की ऊंची उड़ान! ब्रिटिश एयरवेज के पूर्व बॉस विलियम वॉल्श बने CEO, अगस्त से संभालेंगे कमान

इंडिगो की ऊंची उड़ान! ब्रिटिश एयरवेज के पूर्व बॉस विलियम वॉल्श बने CEO, अगस्त से संभालेंगे कमान

William Walsh Becomes New CEO of Indigo: इंडिगो ने विलियम वॉल्श को नया CEO नियुक्त करने का ऐलान किया है, जो IATA में अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद अगस्त 2026 में पदभार संभाल सकते हैं.

By : वरुण भसीन | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 31 Mar 2026 04:42 PM (IST)
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William Walsh Becomes New CEO of Indigo: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने मंगलवार को ब्रिटिश एयरवेज के पूर्व प्रमुख विलियम वॉल्श को अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की घोषणा की. कंपनी के बोर्ड ने यह नियुक्ति की है हालांकि यह अभी रेगुलेटरी अप्रूवल के अधीन है.

विलियम वॉल्श फिलहाल International Air Transport Association के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं. उनका कार्यकाल 31 जुलाई 2026 को खत्म होगा और इसके तुरंत बाद यानी 3 अगस्त 2026 तक IndiGo में उनकी एंट्री तय मानी जा रही है. इंडिगो ने बयान में कहा कि वॉल्श की नियुक्ति नियामकीय मंजूरी के अधीन होगी. उनका आईएटीए में कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है और उनके तीन अगस्त तक पदभार संभालने की उम्मीद है.

इंटरनेशनल विस्तार के बीच बड़ी नियुक्ति

यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब IndiGo लगातार अपनी इंटरनेशनल विस्तार रणनीति को मजबूत कर रहा है. नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर और ग्लोबल रूट्स पर तेजी से काम हो रहा है ! ऐसे में वॉल्श जैसे अनुभवी ग्लोबल एविएशन लीडर का आना कंपनी के लिए बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव माना जा रहा है. वॉल्श को आमतौर पर ‘विली’ के नाम से जाना जाता है. वह इससे पहले ब्रिटिश एयरवेज और इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप (आईएजी) के सीईओ रह चुके हैं. आईएजी एक होल्डिंग कंपनी है जिसके तहत एयर लिंगस, ब्रिटिश एयरवेज, आइबेरिया, लेवल और वुएलिंग जैसी विमानन कंपनियां संचालित होती हैं.

इंडिगो में विली का स्वागत- राहुल भाटिया

इंडिगो के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने कहा, ‘‘परिवर्तन और वृद्धि के नए चरण में प्रवेश करने के साथ, मुझे इंडिगो में विली का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ विमानन जगत में वॉल्श एक प्रतिष्ठित एवं सफल नाम हैं, जिनके पास वैश्विक दृष्टिकोण, परिचालन विशेषज्ञता, ग्राहक-केंद्रित एयरलाइन कंपनी के निर्माण का अनुभव और उद्योग की गहरी समझ है जो कंपनी के विकास के इस महत्वपूर्ण दौर में नेतृत्व के लिए उन्हें उपयुक्त बनाता है.’’

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 31 Mar 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Indigo Ceo William Walsh
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