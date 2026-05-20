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हिंदी न्यूज़बिजनेसMilk Price Hike: अब इस राज्य के लोगों पर महंगाई की मार, इस तारीख से बढ़ने जा रहे दूध के दाम

Milk Price Hike: अब इस राज्य के लोगों पर महंगाई की मार, इस तारीख से बढ़ने जा रहे दूध के दाम

Milk Price Hike: देशभर में मदर डेयरी, अमूल जैसे ब्रैंड्स के दूध की कीमतें बढ़ाने के बाद अब राज्य की कंपनियां भी इसी नक्शेकदम पर चल रही है. अब केरल राज्य में दूध के दाम बढ़ने वाले हैं.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 20 May 2026 06:26 PM (IST)
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Milk Price Hike: देशभर में में इस समय महंगाई का दौर देखने को मिल रहा है. हाल ही में पेट्रोल- डीजल के दाम बढ़ने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इससे कुछ दिन पहले मदर डेयरी और अमूल जैसी कंपनियों ने दूध की कीमत में 2 रुपये का इजाफा किया था. अब इसी तर्ज पर केरल की मिल्क कंपनी भी चल पड़ी है. केरल की दूध कंपनी मिल्मा (Milma) ने भी अपने ब्रांड के दूध की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है.

कितनी बढ़ेंगी कीमतें?
केरल में हाल ही में नई सरकार का गठन हुआ है, वीडी सतीशन ने 18 मई को शपथ ग्रहण की है. जिसके बाद राज्य की जनता पर महंगाई की मार पड़ने वाली है. राज्य की डेयरी संस्था मिल्मा ने फैसला किया है कि वो अपने मिल्क प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने जा रहे हैं. कंपनी के दूध में अब 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा रही है. ये नई दरें 1 जून से लागू होने वाली है. 

कंपनी के चेयरमैन ने दी जानकारी
मिल्मा कंपनी के चेयरमैन के एस मणि ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने के बाद दूध के दाम बढ़ने की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कीमतें बढ़ने का बड़ा शेयर दूध उत्पादकों को मिलेगा. इस फैसले के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि 'कीमत बढ़ाने का फैसला नया नहीं है. इसे पहले की सरकार ने भी मंजूरी दे दी थी, लेकिन उस समय चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से इसे लागू नहीं किया गया था'.

आगे उन्होंने बताया कि नई सरकार के काम संभालने के बाद बोर्ड ने इस मुद्दे पर फिर चर्चा की. विभाग के मंत्री को लेकर स्थिति साफ नहीं थी, इसलिए सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई. मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद दूध की कीमत बढ़ाने का आखिरी फैसला लिया गया है.

बता दें कि मिल्मा केरल की एक भरोसेमंद दूध कंपनी है, जिस पर केरल की आधी से ज्यादा जनता निर्भर है. ऐसे में दूध की कीमतों के बढ़ने का सीधा असर जनता की जेब पर ही पड़ने वाला है. चूंकि ये रोजमर्रा की जरूरत की चीज है तो ऐसे में इससे आम लोगों के घर का बजट पूरी तरह से हिलने वाला है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 20 May 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Kerala News Milk Price Milk Price Hike Breaking News Abp News Milma Milk
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