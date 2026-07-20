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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Price Today: सोना फिर हुआ महंगा, 24 कैरेट ने बनाया नया रिकॉर्ड, जानें 20 जुलाई के ताजा भाव

Gold-Silver Price Today: सोना फिर हुआ महंगा, 24 कैरेट ने बनाया नया रिकॉर्ड, जानें 20 जुलाई के ताजा भाव

Gold- Silver Price Today 20 July 2026: आज, 20 जुलाई 2026 को सोने की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई है. जानिए 24 और 22 कैरेट सोने के ताजा भाव, चांदी का लेटेस्ट रेट और क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 20 Jul 2026 09:09 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today 20 July 2026: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले इसका ताजा रेट जरूर जान लें. 20 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई है. एक तरफ जहां सोने की कीमतों में 0.01% की मामूली बढ़त दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 10 रुपये महंगा होकर 1,45,660 रुपये पर पहुंच गया है. दूसरी ओर, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये 2,36,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है. आइये यहां से इसके शहर अनुसार रेट्स जानते हैं.

आज कितना महंगा हुआ सोना?
आज 24 कैरेट सोने की कीमत में 0.01% की मामूली बढ़त दर्ज की गई है. इसके बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 10 रुपये महंगा होकर 1,45,660 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, 22 कैरेट सोना भी 10 रुपये की बढ़त के साथ 1,33,520 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है.

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चांदी के भाव कितने बदले?
सोने में तेजी के बीच चांदी की कीमत आज स्थिर रही. फिलहाल चांदी 2,36,900 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है. यानी पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले इसमें कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया.

क्यों बढ़ रहे हैं सोने के दाम?
बाजार एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ती रुचि की वजह से सोने की कीमतों में लगातार मजबूती बनी हुई है. हालांकि, आज की बढ़त बेहद मामूली रही है.

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क्या अभी सोना खरीदना चाहिए?
अगर आप शादी, त्योहार या लंबे समय तक निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो बाजार पर नजर बनाए रखें. अंतरराष्ट्रीय हालात और डॉलर की चाल के आधार पर आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. बस सोना खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर जांचें और पक्का बिल लें. वहीं, चांदी खरीदते समय उसकी शुद्धता चेक करा लें. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 20 Jul 2026 09:09 AM (IST)
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Gold Silver Business News Gold & Silver
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