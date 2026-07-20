Gold- Silver Price Today 20 July 2026: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले इसका ताजा रेट जरूर जान लें. 20 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई है. एक तरफ जहां सोने की कीमतों में 0.01% की मामूली बढ़त दर्ज की गई है. 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 10 रुपये महंगा होकर 1,45,660 रुपये पर पहुंच गया है. दूसरी ओर, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये 2,36,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है. आइये यहां से इसके शहर अनुसार रेट्स जानते हैं.

आज कितना महंगा हुआ सोना?

आज 24 कैरेट सोने की कीमत में 0.01% की मामूली बढ़त दर्ज की गई है. इसके बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 10 रुपये महंगा होकर 1,45,660 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, 22 कैरेट सोना भी 10 रुपये की बढ़त के साथ 1,33,520 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है.

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चांदी के भाव कितने बदले?

सोने में तेजी के बीच चांदी की कीमत आज स्थिर रही. फिलहाल चांदी 2,36,900 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है. यानी पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले इसमें कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया.

क्यों बढ़ रहे हैं सोने के दाम?

बाजार एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ती रुचि की वजह से सोने की कीमतों में लगातार मजबूती बनी हुई है. हालांकि, आज की बढ़त बेहद मामूली रही है.

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क्या अभी सोना खरीदना चाहिए?

अगर आप शादी, त्योहार या लंबे समय तक निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो बाजार पर नजर बनाए रखें. अंतरराष्ट्रीय हालात और डॉलर की चाल के आधार पर आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. बस सोना खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर जांचें और पक्का बिल लें. वहीं, चांदी खरीदते समय उसकी शुद्धता चेक करा लें.