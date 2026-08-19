Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस3 महीने तक कोई टोल नहीं, उद्घाटन से पहले होगा हाइवे का 'फिटनेस टेस्ट'

3 महीने तक कोई टोल नहीं, उद्घाटन से पहले होगा हाइवे का 'फिटनेस टेस्ट'

Toll Tax: सरकार के इस नए नियम के तहत अब एक्सप्रेसवे जल्दबाजी में नहीं खुलेंगे. उद्घाटन से पहले नए हाईवे को पहले 2-3 महीने तक फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. कमियां सुधरने के बाद ही टोल कटेगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 19 Aug 2026 08:11 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नवनिर्मित राजमार्गों में खामियों के बाद सरकार ने नया नियम बनाया.
  • अब उद्घाटन से पहले 2-3 महीने का रोड टेस्ट अनिवार्य होगा.
  • इस दौरान वाहनों से कोई टोल शुल्क नहीं लगेगा.
  • खामियां पाए जाने पर ठेकेदार अपने खर्चे पर सुधार करेंगे.

Highways Toll Charge News: हाल के दिनों में कई नए बनाए गए राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के तुरंत बाद धंसने, गड्ढे होने और जलभराव होने खबरें सामने आईं.

समय से पहले ही सड़कों के खराब हो जाने, उन पर पहियों के निशान (रटिंग) और दूसरी कमियों को देखते हुए भारत सरकार (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) अब उद्घाटन से पहले 2-3 महीने का ट्रायल रन या रोड टेस्ट करने की योजना बना रही है. इस दौरान वाहनों से कोई टोल नहीं वसूला जाएगा. इसका मतलब औपचारिक शुरुआत से पहले सड़कों की खामियों का पता लगाया जाएगा और उन्हें दूर किया जाएगा. 

क्यों सरकार ने लिया यह फैसला?

हाल ही में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे और देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स में उद्घाटन के तुरंत बाद कमियां देखने को मिली थीं. सरकार का मानना है कि उद्घाटन के बाद जनता को दिक्क्तें होना और उस पर से उनसे टोल वसूला जाना गलत है इसलिए अब कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स की जवाबदेही तय करने के लिए पहले सड़क का रोड टेस्ट होगा. इस 2-3 महीने के ट्रायल रन के दौरान अगर सड़कें धंसती हैं या जल निकासी की समस्या आती है या गड्ढे होते हैं, तो ठेकेदार को अपने पैसों से इसे ठीक कराना होगा.

नहीं देना होगा टोल

जब तक हाईवे पूरी तरह टेस्ट में पास नहीं हो जाता और उसका उद्घाटन नहीं हो जाता, तब तक उस स्ट्रेच पर लोगों से टोल नहीं वसूला जाएगा. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा, "लंबे समय तक ट्रायल रन करना अच्छा है क्योंकि इससे किसी भी हिस्से में जमीन धंसने, सड़क पर गड्ढे बनने या ड्रेनेज की समस्या का पता लगाकर उसे ठीक किया जा सकता है, खासकर मॉनसून के मौसम में."

सरकार ने इस नीति को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स की वसूली को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है. इस कॉरिडोर में निर्माण कार्यों में खराबी और बारिश में बार-बार सड़क धंसने के बाद यह कदम उठाया गया. अब जब तक एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक लोगों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: 

LPG से PNG पर शिफ्ट करने में अब सरकार करेगी मदद, इस नई सब्सिडी योजना से पैसे भी बचेंगे 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 07:52 AM (IST)
Tags :
'Highway' Toll Tax Expressway
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
3 महीने तक कोई टोल नहीं, उद्घाटन से पहले होगा हाइवे का 'फिटनेस टेस्ट'
3 महीने तक कोई टोल नहीं, उद्घाटन से पहले होगा हाइवे का 'फिटनेस टेस्ट'
बिजनेस
LPG से PNG पर शिफ्ट करने में अब सरकार करेगी मदद, इस नई सब्सिडी योजना से पैसे भी बचेंगे
LPG से PNG पर शिफ्ट करने में अब सरकार करेगी मदद, इस नई सब्सिडी योजना से पैसे भी बचेंगे
बिजनेस
आज कितने का मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल, जानें पेट्रोल- डीजल का ताजा रेट
Petrol- Diesel Price Today: आज कितने का मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल, जानें पेट्रोल- डीजल का ताजा रेट
बिजनेस
Income Tax: देशभर में शुरू हुई संदिग्ध लेन-देन की बड़ी जांच, विदेश में रकम ट्रांसफर करने वाले रडार पर
देशभर में शुरू हुई संदिग्ध लेन-देन की बड़ी जांच, विदेश में रकम ट्रांसफर करने वाले रडार पर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जेल में इमरान खान से मिलीं नूरीन नियाजी, क्या हुई भाई-बहन की बात?
जेल में इमरान खान से मिलीं नूरीन नियाजी, क्या हुई भाई-बहन की बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IPS की मां की हत्या मामले में फैलाया जा रहा झूठ? और उलझी गुत्थी
IPS की मां की हत्या मामले में फैलाया जा रहा झूठ? और उलझी गुत्थी
क्रिकेट
पहले टेस्ट में श्रीलंकाई गेंदबाज ने दिए 175 रन, नाम हुआ यह शर्मनाक रिकॉर्ड
पहले टेस्ट में श्रीलंकाई गेंदबाज ने दिए 175 रन, नाम हुआ यह शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
इंडिया
PM केयर्स फंड में गिरावट, ऑडिट रिपोर्ट्स से सामने आयी जानकारी
PM केयर्स फंड में गिरावट, ऑडिट रिपोर्ट्स से सामने आयी जानकारी
इंडिया
भारत में बनेंगे डिफेंस से जुड़े 405 उपकरण, 3070 करोड़ होंगे खर्च
भारत में बनेंगे डिफेंस से जुड़े 405 उपकरण, 3070 करोड़ होंगे खर्च
शिक्षा
Delhi Revises Class 9 Exam Rules : दिल्ली में 9वीं के एग्जाम नियम बदले, जानें अब कौन-से विषय होंगे जरूरी?
दिल्ली में 9वीं के एग्जाम नियम बदले, जानें अब कौन-से विषय होंगे जरूरी?
ट्रेंडिंग
Viral Video: लखनऊ में महिलाओं का अनोखा दंगल, पुरुषों की एंट्री बैन
लखनऊ में महिलाओं का अनोखा दंगल, पुरुषों की एंट्री बैन
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget