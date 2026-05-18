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हिंदी न्यूज़बिजनेसग्लोबल कमजोरी के बाद भी भारत में क्यों महंगा है सोना? एक्सपर्ट्स ने बताई सप्लाई और ड्यूटी की इनसाइड स्टोरी

ग्लोबल कमजोरी के बाद भी भारत में क्यों महंगा है सोना? एक्सपर्ट्स ने बताई सप्लाई और ड्यूटी की इनसाइड स्टोरी

Gold Price Update: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे समय में निवेशकों को सही रणनीति को समझना बेहद जरूरी है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 18 May 2026 10:39 PM (IST)
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  • वैश्विक अनिश्चितता से सोने के भाव में उतार-चढ़ाव संभव।

Gold Price Update: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते कुछ दिन पहले लोगों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि कोई 1 साल तक सोना न खरीदे. इसके बाद लगातार बड़ी तेजी से बढ़ने वाले सोने के बाजार में थोड़ा ठहराव देखने को मिल रहा है. आज सुबह ही 11:30 बजे MCX पर सोना मात्र ₹139 की मामूली बढ़त के साथ ₹1,58,686 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था.

इसकी वजह यह है कि तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने का डर है. इसी वजह से लोगों को लगता है कि अमेरिका समेत बड़े देशों के बैंक ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रख सकते हैं. जब ब्याज दरें ज्यादा होती हैं तो लोग सोने की बजाय FD और बॉन्ड्स में पैसा लगाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां तय ब्याज मिलता है, जबकि सोना कोई रेगुलर इनकम नहीं देता.

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सोने की कीमतों का अनुमान

एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबी अवधि में सोने का ट्रेंड अभी भी मजबूत माना जा रहा है. ₹1,57,100 और ₹1,56,000 नीचे मजबूत सपोर्ट हैं, जबकि ₹1,61,000 के ऊपर निकलने पर फिर तेज तेजी आ सकती है. डॉ. रवि सिंह जो कि मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड' के चीफ रिसर्च ऑफिसर के अनुसार वैश्विक संकेतों में कमजोरी के बावजूद भारत में सोने की कीमतें मजबूत बनी हुई हैं. इसकी मुख्य वजह भारत में लगने वाली 15% इम्पोर्ट ड्यूटी (आयात शुल्क) और बाजार में सोने की कम सप्लाई है, जो कीमतों को गिरने नहीं दे रही हैं.

निवेशकों के लिए रणनीति

ऐसे समय में अब सवाल ये है कि निवेशक को क्या करना चाहिए ?जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए अभी एक साथ सारा पैसा लगाना सही नहीं है. इसके बजाय समय-समय पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सोना खरीदना सही रहेगा. एक्सपर्ट्स की माने तो  हाल ही में आई बड़ी तेजी को देखकर निवेशकों को तुरंत पैसा लगाने से बचना चाहिए. वैश्विक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी ब्याज दरों में अनिश्चितता के कारण आने वाले दिनों में सोने के भाव में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.

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Published at : 18 May 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Business News Gold Price Middle East War
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