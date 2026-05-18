हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price: रेट बढ़ने के बाद आज कितने में बिक रहा आपके यहां पेट्रोल-डीजल, चेक करें ताजा कीमत

Petrol-Diesel Price: रेट बढ़ने के बाद आज कितने में बिक रहा आपके यहां पेट्रोल-डीजल, चेक करें ताजा कीमत

Petrol-Diesel Price: सरकार ने बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में प्रति लीटर सीधे 3 रुपये का इजाफा कर दिया. यह चार सालों में की गई पहली बढ़ोतरी है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 18 May 2026 06:37 AM (IST)
Preferred Sources

Petrol-Diesel Price on May 18: केंद्र सरकार ने  शुक्रवार, 15 मई से देश भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ा दीं, जिसकी अटकलें ईरान और अमेरिका में छिड़ी जंग के बीच कई दिनों से लगाई जा रही थीं. यह बीते लगभग चार सालों में रिटेल ग्राहकों के लिए कीमतों में की गई पहली बढ़ोतरी है. इस क्रम में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमश: 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया. आज 18 मई को देश में ईंधन की कीमतें स्थिर हैं. इनमें कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

चेक करें आज का रेट

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 97.77 रुपये 90.67 रुपये
मुंबई 106.68 रुपये 93.14 रुपये
कोलकाता 108.70 रुपये  95.13 रुपये
बेंगलुरु 106.21 रुपये 94.10 रुपये
चेन्नई 103.67 रुपये 95.25 रुपये
लखनऊ 97.55 रुपये 90.82 रुपये
पटना 108.55 रुपये 94.63 रुपये
रायपुर 103.56 रुपये 96.55 रुपये
रांची 100.84 रुपये 95.76 रुपये

इन चीजों की कीमतों पर दिखेगा असर

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का असर आखिरकार घरेलू बजट, किराने के बिल और रोज़मर्रा की सेवाओं पर दिखाई दे सकता है. इससे बिस्किट, स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, एडिबल ऑयल, पैकेज्ड फूड जैसे FMCG कंपनियों के प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं. ये प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं. ऐसे में इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट में लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा हिस्सा होता है. डीजल की कीमतें बढ़ने से डिस्ट्रीब्यूशन पर इनका खर्च बढ़ सकता है.

इनके अलावा, फल-सब्जियों के दाम भी बढ़ सकते हैं क्योंकि खेतों से मंडियों और फिर आपके घरों तक पहुंचाने में खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है. दूध की कीमतें पहले ही बढ़ा दी गई हैं. अमूल और मदर डेयरी ने हाल ही में दूध की कीमतों में लगभग 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिसका एक कारण परिवहन और परिचालन खर्चों में हुई वृद्धि है.

ये भी पढ़ें:

Water Fuel: अब पेट्रोल-डीजल नहीं, 'पानी' से चलेंगी गाड़ियां, इस विदेशी कंपनी ने निकाला तोड़, फॉर्मूला भी बताया

Published at : 18 May 2026 06:28 AM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Rate Petrol Diesel Price Today Petrol-Diesel Latest Rate Petrol Diesel Latest Rate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Petrol-Diesel Price: रेट बढ़ने के बाद आज कितने में बिक रहा आपके यहां पेट्रोल-डीजल, चेक करें ताजा कीमत
रेट बढ़ने के बाद आज कितने में बिक रहा आपके यहां पेट्रोल-डीजल, चेक करें ताजा कीमत
बिजनेस
छोटे शहरों में 'राजा जैसी जिंदगी' जीने के लिए हर महीने कितने रुपए हैं जरूरी? बेंगलुरु के CEO ने बताया
छोटे शहरों में 'राजा जैसी जिंदगी' जीने के लिए हर महीने कितने रुपए हैं जरूरी? बेंगलुरु के CEO ने बताया
बिजनेस
Cheapest Cosmetic Market: 2 रुपए से शुरू होता है मेकअप का ये बाजार! दिल्ली में यहां मिलते हैं बेहद सस्ते कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स
2 रुपए से शुरू होता है मेकअप का ये बाजार! दिल्ली में यहां मिलते हैं बेहद सस्ते कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स
बिजनेस
Water Fuel: अब पेट्रोल-डीजल नहीं, 'पानी' से चलेंगी गाड़ियां, इस विदेशी कंपनी ने निकाला तोड़, फॉर्मूला भी बताया
अब पेट्रोल-डीजल नहीं, 'पानी' से चलेंगी गाड़ियां, इस विदेशी कंपनी ने निकाला तोड़, फॉर्मूला भी बताया
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बाबा रे बाबा... 'पिस्तौल बाबा'! | Sansani
Sandeep Chaudhary | Inflation | Iran US War: ट्रंप का 'स्लेज हैमर' और 'आपदाओं का दशक'! | Video Game
Rajdhani Train Fire: राजधानी एक्सप्रेस में कैसे लगी भीषण आग ? | Short Circuit
Janhit : ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं Trump ? | Iran-US War Update
Fuel Crisis : पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, 48 घंटे में दोबारा बढ़ी CNG! | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘टैगोर-नेता जी की धरती को डर और ताकत से नहीं...’, बंगाल में बुलडोजर एक्शन पर बोलीं ममता बनर्जी
‘टैगोर-नेता जी की धरती को डर और ताकत से नहीं...’, बंगाल में बुलडोजर एक्शन पर बोलीं ममता बनर्जी
दिल्ली NCR
Eid-Al-Adha 2026: भारत में किस दिन मनाई जाएगी बकरीद? दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कर दिया बड़ा ऐलान
भारत में किस दिन मनाई जाएगी बकरीद? दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कर दिया बड़ा ऐलान
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने बताया RCB से हार का सबसे बड़ा कारण, प्लेऑफ को लेकर दिया बड़ा बयान
श्रेयस अय्यर ने बताया RCB से हार का सबसे बड़ा कारण, प्लेऑफ को लेकर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'कोई साथ रहना नहीं चाहता...', सलमान खान को सता रहा अकेलापन? शर्टलेस फोटो शेयर कर कही ये बात
'कोई साथ रहना नहीं चाहता...', सलमान खान को सता रहा अकेलापन? शर्टलेस फोटो शेयर कर कही ये बात
इंडिया
'नई सरकार को जल्दी नहीं...', कमल हासन ने तमिलनाडु की जनता से की खास अपील, रजनीकांत को लेकर क्या बोले?
'नई सरकार को जल्दी नहीं...', कमल हासन ने तमिलनाडु की जनता से की खास अपील, रजनीकांत को लेकर क्या बोले?
इंडिया
कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश, दिल्ली में 45 डिग्री पहुंच सकता है पारा, जानें देश के मौसम का हाल
कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश, दिल्ली में 45 डिग्री पहुंच सकता है पारा, जानें देश के मौसम का हाल
ट्रेंडिंग
Video: कैच पकड़ TIM David ने पंजाबी फैंस के सामने किया Sidhu Moosewala step, वीडियो हो रहा वायरल
कैच पकड़ TIM David ने पंजाबी फैंस के सामने किया Sidhu Moosewala step, वीडियो हो रहा वायरल
हेल्थ
Pregnancy High BP: 2 मिनट का टेस्ट और मां-बच्चे की जिंदगी सुरक्षित, जानें प्रेग्नेंसी में क्यों है यह जरूरी?
2 मिनट का टेस्ट और मां-बच्चे की जिंदगी सुरक्षित, जानें प्रेग्नेंसी में क्यों है यह जरूरी?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget