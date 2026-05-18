रेट बढ़ने के बाद आज कितने में बिक रहा आपके यहां पेट्रोल-डीजल, चेक करें ताजा कीमत

Petrol-Diesel Price on May 18: केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 15 मई से देश भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ा दीं, जिसकी अटकलें ईरान और अमेरिका में छिड़ी जंग के बीच कई दिनों से लगाई जा रही थीं. यह बीते लगभग चार सालों में रिटेल ग्राहकों के लिए कीमतों में की गई पहली बढ़ोतरी है. इस क्रम में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमश: 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया. आज 18 मई को देश में ईंधन की कीमतें स्थिर हैं. इनमें कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है.

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शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 97.77 रुपये 90.67 रुपये मुंबई 106.68 रुपये 93.14 रुपये कोलकाता 108.70 रुपये 95.13 रुपये बेंगलुरु 106.21 रुपये 94.10 रुपये चेन्नई 103.67 रुपये 95.25 रुपये लखनऊ 97.55 रुपये 90.82 रुपये पटना 108.55 रुपये 94.63 रुपये रायपुर 103.56 रुपये 96.55 रुपये रांची 100.84 रुपये 95.76 रुपये

इन चीजों की कीमतों पर दिखेगा असर

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का असर आखिरकार घरेलू बजट, किराने के बिल और रोज़मर्रा की सेवाओं पर दिखाई दे सकता है. इससे बिस्किट, स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, एडिबल ऑयल, पैकेज्ड फूड जैसे FMCG कंपनियों के प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं. ये प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं. ऐसे में इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट में लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा हिस्सा होता है. डीजल की कीमतें बढ़ने से डिस्ट्रीब्यूशन पर इनका खर्च बढ़ सकता है.

इनके अलावा, फल-सब्जियों के दाम भी बढ़ सकते हैं क्योंकि खेतों से मंडियों और फिर आपके घरों तक पहुंचाने में खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है. दूध की कीमतें पहले ही बढ़ा दी गई हैं. अमूल और मदर डेयरी ने हाल ही में दूध की कीमतों में लगभग 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिसका एक कारण परिवहन और परिचालन खर्चों में हुई वृद्धि है.

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