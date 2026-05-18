Meta Former Employee: मेटा (Meta) में इन दिनों छंटनी वाली तबाही का मंज़र देखने को मिल रहा है. जहां एक पूर्व कर्मचारी एडेल वू ने खुलासा करते हुए बताया कि कंपनी में पहली बड़ी छंटनी की पूर्व संध्या पर कर्मचारियों ने मुफ्त में मिलने वाले स्नैक्स, ड्रिंक्स और चार्जर से अपने बैग को पूरी तरह से भर लिया था. एडेल वू ने इस दिन को "कयामत के दिन" (Doomsday) जैसा बताया है.

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में मेटा की एक पूर्व कर्मचारी एडेल वू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे कर हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. जिसपर उन्होंने बताया कि साल 2022 में जब कंपनी के 18 साल के इतिहास में पहली बार 11 हजार नौकरियों की कटौती की गई थी, तब कर्मचारियों में भारी घबराहट देखने को मिली थी.

इसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि साल 2021 के मुकाबले में आज भी टेक दिग्गज कंपनी के अंदर चल रहे तनावपूर्ण माहौल को बदलने में पूरी तरह से फिवल हैं. इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि यह छंटनी कंपनी द्वारा मेटावर्स (Metaverse) प्रोजेक्ट में भारी घाटे और बाद में एआई (AI) और ऑटोमेशन में बढ़ते निवेश की वजह से की गई थी.

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पूर्व कर्मचारी ने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा?

इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पोस्ट में यह लिखा है कि "मेटा में मेरे आखिरी साल के दौरान करीब 4-5 बार छंटनी की गई, हांलाकि 20 मई को होने वाली यह छंटनी अब तक की सबसे बड़ी छंटनी में से एक में आती है. इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि "मुझे याद है कि पहली बड़ी छंटनी से ठीक एक रात पहले माहौल कयामत जैसा था. जहां, लोग मुफ्त के स्नैक्स, ड्रिंक्स और चार्जरों से अपने बैग ठूस-ठूस कर भर रहे थे". तो वहीं, दूसरी तरफ उन्होंने यूजर्स को आगे बताया कि बड़ी आईटी कंपनियों में काम करने के लिए यह बेहद ही अजीब समय है.

कंपनी में भारी चिंता और नाराजगी का माहौल

तो वहीं, दूसरी तरफ एडेल वू की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर मेटा खुब तेजी से ट्रेंड करने लग लगा. जिसपर उनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए कई अन्य कर्मचारियों ने भी अपना दर्द शेयर किया. जहां, उन्होंने यह लिखा कि "मैं यहां हर छंटनी का गवाह रहा हूं. कंपनी में इस समय बहुत ही ज्यादा चिंता और नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है. मुझे साल 2021 की बहुत याद आती है".

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इतना ही नहीं, किसी अन्य यूजर ने तो यहां तक बताया कि उनकी टीम के एक सदस्य को बिजनेस ट्रिप के बीच में ही नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद काम करने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो गई थी.