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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market: शेयर बाजार में हाहाकार! 900 अंक से अधिक लुढ़का सेंसेक्स, निफ्टी भी 298 अंक नीचे

Share Market: शेयर बाजार में हाहाकार! 900 अंक से अधिक लुढ़का सेंसेक्स, निफ्टी भी 298 अंक नीचे

Share Market Updates: आज हफ्ते के पहले दिन शेयर मार्केट में कोहराम मचा हुआ है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ खुले. अमेरिका-ईरान संकट का असर शेयर बाजार पर गहराता देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 18 May 2026 10:11 AM (IST)
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Share Market Today on May 18: समय बीतने के साथ शेयर बाजार में गिरावट का दायरा भी बढ़ता जा रहा है. सेंसेक्स अब तक करीब 945 अंक तक गिर चुका है और अभी 74292 के लेवल पर है. वहीं, निफ्टी 298 अंक फिसलकर 23345 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. Hindalco, Tata Steel, Reliance, M&M के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी जा रही है. 

आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत काफी कमजोर रही. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 430 अंकों की गिरावट के साथ 74807 पर खुला. जबकि एनएसई का निफ्टी 161 अंकों के नुकसान के साथ 23482 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की. 

क्यों आज गिरा बाजार?

  • ब्रेंट क्रूड आज 111 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया है. इसका असर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है. 
  • कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.18 डॉलर के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है. 
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई नई चेतावनी से वैश्विक बाजारों के निवेशकों के सेंटिमेंट्स पर बुरा असर पड़ा है. 

एशियाई बाजार

आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को एशियाई बाजार गिरावट के साथ खुले. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई नई कड़ी चेतावनी के बाद एशियाई बाजारों में कमजोरी देखने को मिल रही है. आज जापान के निक्केई में 0.2% परसेंट की गिरावट देखी गई. दक्षिण कोरिया के Kospi और Kosdaq भी  2% से ज्यादा लुढ़क गए. इस तरह से  ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 0.76% नीचे आ गया. इस बीच, Topix इंडेक्स 0.1% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा.

अमेरिकी बाजार

शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली. S&P 500 1.24% गिरकर 7,408.50 पर बंद हुआ, जबकि Nasdaq Composite 1.54% लुढ़ककर 26,225.14 पर सेटल हुआ. Dow Jones Industrial Average भी 537.29 पॉइंट्स यानी 1.07% की गिरावट के साथ 49,526.17 पर बंद हुआ.

क्रूड ऑयल

ग्लोबल ऑयल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें दो हफ्ते के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं है. निवेशकों को डर है कि अगर संघर्ष और बढ़ा तो तेल सप्लाई और बुरी तरह प्रभावित हो सकती है. सोमवार को ब्रेंट क्रूड (Brent Crude oil price) करीब 1.3% चढ़कर 110.70 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड (WTI Crude price) भी 1.7% की तेजी के साथ 107.26 प्रति बैरल तक जा पहुंचा है.

ट्रंप की नई चेतावनी

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है, ''ईरान के लिए घड़ी टिक-टिक कर रही है. बेहतर होगा कि वे समझौते के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ाएं, वरना उनका नामोनिशान नहीं बचेगा. समय बेहद कम है.'' वहीं, ईरान ने ट्रंप की इस धमकी को खारिज करते हुए कहा कि वह किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अगर उन पर हमला हुआ, तो वे मिडिल-ईस्ट में मौजूद अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे. इससे तेल की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो सकती है. 

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Published at : 18 May 2026 09:27 AM (IST)
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