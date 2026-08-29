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हिंदी न्यूज़बिजनेसनेपाल की बाढ़ में Infosys के CEO लापता, लैक्स गोपीसेट्टी पर आया कंपनी का बयान

नेपाल की बाढ़ में Infosys के CEO लापता, लैक्स गोपीसेट्टी पर आया कंपनी का बयान

नेपाल के बाढ़ ने न जाने कितने घर उजाड़ दिए. मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और लापता लोगों की तलाश जारी है. इसी बीच खबर आ रही है कि इंफोसिस कंपनी के सीईओ भी नेपाल गए थे और अब उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 29 Aug 2026 08:07 AM (IST)
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नेपाल में आई भीषण बाढ़ और फ्लैश फ्लड के बीच देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस पब्लिक सर्विसेज के सीईओ से संपर्क नहीं हो पा रहा है. कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि उसकी सब्सिडियरी इंफोसिस के सीईओ लक्ष गोपिसेट्टी नेपाल गए हुए थे और अभी फिलहाल पहुंच से बाहर हैं. 

इंफोसिस ने कहा कि इस समय कंपनी का फोकस गोपिसेट्टी की सुरक्षा और उनका हाल जानना है. कंपनी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर जानकारी जुटाने और उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है.

नेपाल क्यों गए थे लैक्स गोपीसेट्टी?
कंपनी के मुताबिक, लैक्स गोपीसेट्टी नेपाल में व्यक्तिगत यात्रा पर गए थे. उनका वहां जाना कंपनी के किसी आधिकारिक काम से जुड़ा नहीं था. नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है.

इंफोसिस  ने एक बयान में कहा कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए है और एजेंसियों के साथ संपर्क में भी हैं. कंपनी ने गोपिसेट्टी के परिवार से भी लगातार संपर्क बनाए रखा है और इस मुश्किल समय में उन्हें हर संभव सहायता दे रही है.

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कौन हैं लैक्स गोपीसेट्टी?
लैक्स गोपीसेट्टी, इंफोसिस पब्लिक सर्विसेज के सीईओ हैं. ये इंफोसिस लिमिटेड  की एक सब्सिडियरी है, जो खासतौर से अमेरिका और कनाडा में सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े ग्राहकों को सेवाएं देती है.

गोपिसेट्टी की भूमिका कंपनी के पब्लिक सेक्टर कारोबार के लिए महत्वपूर्ण है. ऐसे में नेपाल में प्राकृतिक आपदा के बीच उनसे संपर्क नहीं हो पाने की खबर ने कंपनी और उनके परिवार की चिंता बढ़ा दी है.

कितने लापता, कितने लोगों की गई जान?
नेपाल में 26 अगस्त को आई भयानक बाढ़ ने तबाही मचा दी है. नेपाल-तिब्बत सीमा के आसपास के इलाकों में अचानक आई बाढ़ और मलबे के तेज बहाव ने सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है. बचाव अभियान के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं. शुक्रवार को नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की ऑफिशियल संख्या 579 हो गई, जबकि करीब 2500 लोग अभी भी लापता हैं.

कितने भारतीय हुए लापता?
नेपाल में आई इस आपदा का असर वहां मौजूद भारतीय नागरिकों पर भी पड़ा है. भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, कई सारे भारतीय नागरिकों के संपर्क में नहीं होने की खबर सामने आई है. भारत सरकार नेपाल में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने और राहत पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है. कम से कम 320 भारतीय अब भी लापता हैं . 

फिलहाल लैक्स गोपीसेट्टी की स्थिति को लेकर इंफोसिस  की ओर से कोई और जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. कंपनी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है. ऐसे में उनकी स्थिति को लेकर आधिकारिक अपडेट का इंतजार है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 29 Aug 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
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