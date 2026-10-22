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हिंदी न्यूज़बिजनेसExplained: भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में सबसे तेज कौन सा IPO सब्सक्राइब हुआ? Jio या कोई और...

Explained: भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में सबसे तेज कौन सा IPO सब्सक्राइब हुआ? Jio या कोई और...

पब्लिक इश्यू खुलने से पहले ही जियो ने 8,110 करोड़ रुपए का एंकर बुक जुटाया. इसके लिए करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बोलियां आईं. यानी मौजूदा शेयरों से 30 गुना से ज्यादा डिमांड रही.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 22 Oct 2026 03:20 PM (IST)
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भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में 21 अक्टूबर 2026 का दिन एक नए अध्याय के रूप में दर्ज हो गया. मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल इकाई Jio प्लेटफॉर्म्स का 30,213 करोड़ रुपए का IPO सुबह 10 बजे सब्सक्रिप्शन के लिए खुला. सिर्फ 100 मिनट के भीतर पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया. यह भारत के किसी भी बड़े IPO के लिए अब तक की सबसे तेज कंप्लीट सब्सक्रिप्शन रेट है. शाम 5 बजे तक यह इश्यू 3.01 गुना सब्सक्राइब हो चुका था, जिसमें निवेशकों ने 19.75 करोड़ शेयरों के मुकाबले 62.36 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां लगाईं.

यह सिर्फ एक IPO नहीं, बल्कि भारतीय प्राइमरी मार्केट में संस्थागत निवेशकों के भरोसे और बड़े इश्यू को लेकर उनकी भूख का सबूत है...

'सबसे तेज सब्सक्राइब' का मतलब क्या है?

IPO में 'सब्सक्राइब होने' का मतलब है कि निवेशकों ने कंपनी के शेयरों के लिए उतनी बोली लगा दी है, जितने शेयर बेचे जा रहे हैं. जब मांग, सप्लाई के बराबर या उससे ज्यादा हो जाती है, तो इश्यू 'फुली सब्सक्राइब' माना जाता है.

'सबसे तेज' का पैमाना यह है कि खुलने के बाद कितने कम समय में यह 100% सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा छू लेता है. Jio प्लेटफॉर्म्स ने यह काम 100 मिनट में कर दिया.


Explained: भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में सबसे तेज कौन सा IPO सब्सक्राइब हुआ? Jio या कोई और...

स्पीड के पीछे का गणित क्या है?

Jio के IPO में स्पीड का सबसे बड़ा राज संस्थागत निवेशकों (QIBs) का था, जिनका हिस्सा कुल इश्यू का लगभग 50% था. यही वजह है कि QIB कोटा 10 मिनट में भर गया, जबकि बाकी कैटेगरीज को ज्यादा समय लगा.

खुदरा निवेशकों का हिस्सा पहले दिन 0.58 गुना ही सब्सक्राइब हुआ था. यानी रिटेल भागीदारी संस्थागत मांग के मुकाबले काफी पीछे रही. नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (HNI) का हिस्सा 1.03 गुना सब्सक्राइब हुआ. एंप्लॉयी कोटा 1.15 गुना और शेयरहोल्डर कोटा 1.12 गुना सब्सक्राइब हुआ.

इसका मतलब साफ है कि तेजी का असली इंजन बड़े संस्थागत निवेशक थे, जिन्होंने एंकर बुक और QIB कैटेगरी में भारी बोली लगाई.

एंकर बुक में 2.5 लाख करोड़ रुपए की मांग

Jio ने सिर्फ सब्सक्रिप्शन की स्पीड में रिकॉर्ड नहीं बनाया. इसका 8,110 करोड़ रुपए का एंकर बुक (IPO खुलने से पहले बड़े निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा) 2.5 लाख करोड़ रुपए की बोली हासिल कर गया. यानी उपलब्ध शेयरों की 30 गुना से ज्यादा मांग. यह भारतीय IPO इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी एंकर मांग है.

साइज का रिकॉर्ड: भारत का सबसे बड़ा IPO

Jio प्लेटफॉर्म्स का 30,213 करोड़ रुपए का इश्यू हुंडई मोटर इंडिया के 27,870 करोड़ रुपए के IPO को पीछे छोड़कर भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO बन गया. 1,065 रुपए से 1,119 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड के ऊपरी छोर पर कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 10.3 लाख करोड़ रुपए आंका गया है.

इश्यू पूरी तरह फ्रेश इश्यू है. इसमें 27 करोड़ नए शेयर जारी किए जा रहे हैं और कोई ऑफर-फॉर-सेल (OFS) कंपोनेंट नहीं है, यानी मौजूदा निवेशक अपने शेयर नहीं बेच रहे. कंपनी 27,500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर्ज चुकाने या पहले से चुकाने के लिए करेगी. बाकी रकम सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए रखी जाएगी.

100 मिनट का रिकॉर्ड क्या संकेत देता है?

Jio प्लेटफॉर्म्स का 100 मिनट में फुल सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है. यह बताता है कि संस्थागत निवेशकों का भरोसा कितना तेज और कितना गहरा था. QIB हिस्सा 10 मिनट में भरना और एंकर बुक में 30 गुना मांग आना, इस बात का सबूत हैं कि बड़े निवेशकों ने इस इश्यू को 'मिस नहीं करने वाला' मौका माना.

एक दिलचस्प बात यह भी है कि खुदरा निवेशक पहले दिन पीछे रहे. रिटेल कोटा 0.58 गुना ही भरा. यानी तेजी की कहानी मुख्य रूप से बड़े पैसे की कहानी है. जो भी हो, 100 मिनट का यह रिकॉर्ड भारतीय IPO बाजार के इतिहास में एक नया मानक स्थापित कर चुका है. आने वाले बड़े इश्यू के लिए तुलना का पैमाना बन गया है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 22 Oct 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
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