1 साल तक हर महीने 17500 रुपए दे रही यूपी सरकार, शुरू करें अपना स्टार्टअप

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 को मिली मंजूरी.

मासिक भत्ता बढ़कर ₹20,000, अवधि भी दोगुनी हुई.

प्रोटोटाइप, मार्केटिंग अनुदान बढ़कर ₹10-15 लाख हुए.

आरक्षित वर्ग, AI-स्पेसटेक स्टार्टअप्स को विशेष अनुदान-पूंजी.

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 (प्रथम संशोधन-2022) राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करने की सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस नीति ने 'उत्तर प्रदेश आईटी और स्टार्टअप पॉलिसी, 2016' और 'उत्तर प्रदेश आईटी और स्टार्टअप पॉलिसी, 2017-22' के स्टार्टअप-संबंधी प्रावधानों की जगह ले ली.

इसका एक ही मकसद है- एक ऐसा व्यवस्थित इकोसिस्टम तैयार करना, जो स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स, शैक्षणिक संस्थानों, मेंटर्स, निवेशकों और सरकारी एजेंसियों को आपस में जोड़ सके. अब साल 2026 में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 (प्रथम संशोधन-2022) की जगह उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी दी गई है. इस नीति के तहत सरकार ने 1,000 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड बनाया था, जिसे सिडबी (SIDBI) द्वारा प्रबंधित अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIF) के जरिए संचालित किया जा रहा है.

सरकार ने बढ़ाई वित्तीय सहायता

उत्तर प्रदेश की सरकार ने साल 2020 में अपनी स्वतंत्र स्टार्टअप नीति बनाई थी. इसमें सबसे पहले साल 2022 में पहला बड़ा संशोधन किया गया. इसके तहत स्टार्टअप्स को हर महीने 17,500 रुपये एक साल के लिए दिए जाते थे और प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए 5 लाख तक की एकमुश्त राशि दी जाती थी. इस साल सरकार ने पुरानी नीति को अपग्रेड करते हुए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी दे दी है और इसके तहत मिलने वाले इन फायदों को और भी अधिक बढ़ा दिया है.

अब कितना बढ़कर मिलता है इंसेन्टिव?

नई नीति 2026 में आइडिया स्टेज पर योग्य स्टार्टअप्स को पहले के 17,500 रुपये की जगह 20,000 प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है. वहीं, अब यह भत्ता पहले के 1 साल के बजाय अधिकतम 2 सालों तक (आइडिया से प्रोटोटाइप स्टेज तक) दिया जाएगा. यानी एक स्टार्टअप को कुल मिलाकर 4,800,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

पुरानी नीति में प्रोडक्ट को औपचारिक रूप से लॉन्च और मार्केटिंग करने के लिए 7.5 लाख तक की सहायता दी जाती थी. नई नीति में इसे बढ़ाकर 15 लाख तक कर दिया गया है. इसी तरह से प्रोटोटाइप ग्रांट को भी 5 लाख से सीधे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है.

किन्हें मिलेगा 50% अतिरिक्त बोनस?

अगर स्टार्टअप कोई महिला, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर या EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) द्वारा संचालित है या फिर फाउंडर पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों से है, तो उन्हें सीड फंड और प्रोटोटाइप ग्रांट पर 50% अतिरिक्त बोनस (यानी 15 लाख की जगह 22.5 लाख तक की मदद) मिलेगी. इतना ही नहीं, इस नई नीति के तहत एआई और स्पेस-टेक जैसे सेक्टर्स में काम करने वाले स्टार्टअप्स को सामान्य से दोगुने ग्रांट और 40 करोड़ तक के लॉन्ग-टर्म कैपिटल की विशेष सुविधा भी दी जा रही है.

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