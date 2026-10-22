दीवाली से पहले सोना खरीदें या करें इंतजार, कब मिलेगा ज्यादा फायदा?

कुछ ही समय में दीवाली और शादियों का सीजन शुरू होने वाला है. इस दौरान सोने की मांग बढ़ जाती है. वहीं शादी के सीजन के दौरान भी लोग सोना खरीदते हैं. वहीं अब धनतेरस के दौरान भी लोग सोना खरीदने निकलते हैं.

ऐसे में अगर आपको भी सोना खरीदना है तो आपके मन में भी एक सवाल जरूर होगा कि त्योहार से पहले सोना खरीदना अच्छा रहेगा या फिर दीवाली के बाद सोना खरीदना फायदेमंद साबित होगा. लेकिन जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप सोना खरीद किस मकसद से रहे हैं.

दीवाली से पहले सोना खरीदना बेस्ट रहेगा?

आमतौर पर लोग दीवाली के दौरान सोना खरीदते हैं, क्योंकि इसे शुभ और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. यही कारण है कि लोग बड़ी संख्या में सोना खरीदते हैं और इसलिए ही इस दौरान सोने की मांग भी बढ़ जाती है. इस दौरान सोना खरीदना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ज्वेलरी कंपनियां भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई ऑफर पेश करती हैं.

इनमें कैशबैक और खास खरीदारी स्कीम, मेकिंग चार्ज पर छूट शामिल हो सकती है. इसलिए अगर आप दीवाली के दौरान सोना खरीदने वाले हैं तो आप इन ऑफर का लाभ भी उठा सकते हैं. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इस दौरान सोने की मांग ज्यादा रहने की वजह से कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती है. इसलिए जब भी सोना खरीदने जाए तो पहले उस दिन का रेट जरूर चेक कर लें.

क्या दीवाली के बाद भी होगा फायदा?

अगर आपको सोना निवेश के तौर पर खरीदना है तो जरूरी नहीं है कि आप तुरंत सोना खरीद लें. दीवाली के बाद भी आप बाजार पर नजर बनाएं रख सकते है. दीवाली के बाद सोने की मांग में कमी आने पर कीमतों में कुछ फर्क देखने को मिल सकता है.

निवेश करने के लिए आप बाजार की स्थिति और कीमतों में स्थिरता का इंतजार भी कर सकते हैं. लेकिन ये भी जान लें कि ये जरूरी नहीं है कि दीवाली के बाद सोने के रेट कम ही हो. इसलिए सिर्फ इस बात पर निर्भर न रहें कि दीवाली के बाद कीमतों में गिरावट आएगी ही आएगी.

खरीदने से पहले मकसद करें तय

अगर आपको सोना केवल किसी खास मौके के लिए खरीदना है तो आपके लिए दीवाली के ऑफर काम आ सकते हैं. वहीं अगर आपको सोना निवेश के लिए खरीदना है तो आप जल्दबाजी में सोना न खरीदें.

पहले बाजार के रेट और उपलब्ध निवेश विकल्प को समझना बेहतर होगा. लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि सोने की कीमतों में गिरावट आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है. इसलिए जब फैसला ले तो पहले अपनी जरूरत और बजट को ध्यान में रखकर लें.

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