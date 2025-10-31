भारतीय रुपये में आज आया नया जोश, करेंसी की रिंग में अमेरिकी डॉलर को दी करारी शिकस्त

Dollar vs Rupee: लगातार गिरावट झेल रहे रुपये में इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को सुधार देखने को मिला. क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी और अमेरिकी डॉलर के कमजोर रुख के चलते शुरुआती कारोबार में भारतीय करेंसी ने मजबूती दिखाई. रुपया 5 पैसे की बढ़त के साथ डॉलर के मुकाबले 88.64 के स्तर पर पहुंच गया.

विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, शेयर बाजारों में बिकवाली के दबाव और विदेशी पूंजी की निकासी ने हालांकि रुपये की तेजी को सीमित कर दिया. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 88.60 प्रति डॉलर पर खुला और शुरुआती सत्र में थोड़ा बढ़त लेकर 88.59 प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंच गया. हालांकि, जल्द ही यह 88.64 पर स्थिर हो गया, जो पिछले बंद भाव से 5 पैसे की मजबूती को दर्शाता है.

टूट के बाद जोश में रुपया

गुरुवार को भारतीय मुद्रा पर दबाव देखा गया था और यह 47 पैसे टूटकर 88.69 प्रति डॉलर पर बंद हुई थी. इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 99.33 पर आ गया.

घरेलू शेयर बाजारों में भी आज हल्की बढ़त देखी गई. बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 192.31 अंक या 0.23 प्रतिशत चढ़कर 84,596.77 अंक पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 42.05 अंक या 0.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,919.90 अंक पर कारोबार कर रहा था.

एक दिन पहले टूटा रुपया

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भी नरमी देखी गई, जो 0.68 प्रतिशत की गिरावट के साथ 64.56 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई. हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) गुरुवार को बाजार में बिकवाली के मूड में रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,077.59 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

कुल मिलाकर, रुपये में यह मामूली मजबूती अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की गिरती कीमतों और कमजोर डॉलर की वजह से आई है, लेकिन विदेशी पूंजी की निकासी और शेयर बाजारों की अस्थिरता अभी भी रुपये पर दबाव बनाए हुए हैं.

