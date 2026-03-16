गर्मी में महंगाई के हीट स्ट्रोक का कहर.. ईरान वार का आपके एसी पर भी जबरदस्त असर

ईरान युद्ध की वजह से एक तरफ जहां देशभर में Liquefied Petroleum Gas (एलपीजी) का संकट देखने को मिल रहा है, वहीं अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर अलग-अलग तरीके से आम लोगों पर पड़ना तय है.

गर्मी का पीक सीजन अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन Middle East में बढ़ती अशांति ने एसी निर्माताओं के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है. इसकी वजह एलपीजी की सप्लाई में कमी और पेट्रोकेमिकल्स की घटती उपलब्धता है. इन कारणों से एसी के उत्पादन पर असर पड़ने लगा है.

क्यों एसी के उत्पादन पर असर?

औद्योगिक जानकारों के मुताबिक, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एलपीजी का इस्तेमाल कई कामों में किया जाता है, जैसे तांबे को टांकने और पाउडर कोटिंग के लिए. वहीं पॉलिमर के निर्माण के लिए पेट्रोकेमिकल्स बेहद जरूरी होते हैं. इनका इस्तेमाल एसी यूनिट्स के प्लास्टिक और मैकेनिकल पार्ट्स बनाने में किया जाता है. ऐसे में कच्चे माल की कमी का सीधा असर उत्पादन पर पड़ रहा है.

हालांकि अभी तक बाजार में इसका बड़ा असर नहीं दिखा है, लेकिन अगर Middle East में हालात जल्दी नहीं सुधरते हैं तो गर्मी के पीक सीजन में यह बड़ी चुनौती बन सकती है. पहले ही एसी खरीदने वाले ग्राहकों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है और अप्रैल से मई के बीच कीमतों में फिर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. यानी युद्ध का असर सीधे लोगों की जेब पर पड़ सकता है.

क्यों बढ़ेगी चुनौती?

The Times of India की एक रिपोर्ट के मुताबिक एसी और अन्य व्हाइट गुड्स बनाने वाली कंपनी PG Electroplast के एमडी (ऑपरेशंस) Vikas Gupta ने कहा कि प्रोडक्शन पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है.

उन्होंने बताया कि एलपीजी और Piped Natural Gas (पीएनजी) की उपलब्धता एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जबकि इनका इस्तेमाल एसी और अन्य प्रोडक्ट्स के निर्माण में जरूरी होता है. इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स की कमी भी उत्पादन को प्रभावित कर रही है, जिससे रोजाना के प्रोडक्शन में दिक्कतें आ रही हैं.

वहीं Blue Star Limited के एमडी B Thiagarajan का कहना है कि नई ऊर्जा नीतियों की वजह से पहले ही एसी की कीमतों में करीब 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा चुकी है. ऐसे में आने वाले समय में कीमतों में 8 से 10 प्रतिशत तक और बढ़ोतरी हो सकती है.

ये भी पढ़ें: वेस्ट एशिया तनाव से जारी 3 दिनों के शेयर बाजार में गिरावट पर ब्रेक, 939 अंक चढ़ा सेंसेक्स, उछले ये शेयर