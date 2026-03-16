हलचल भरे स्टॉक मार्केट में जोर से झटका दे गया शेयर, ईरान वॉर के बीच निवेशकों को कर गया कंगाल

IDBI Share Falls: Middle East में जारी तनाव के बीच हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और BSE Sensex करीब 400 अंक तक ऊपर चला गया. वहीं दूसरी ओर IDBI Bank के शेयर में सोमवार को कारोबार के दौरान इंट्राडे में 16 प्रतिशत तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई.

इसके पीछे बहुप्रतीक्षित निजीकरण प्रक्रिया से जुड़ी रिपोर्ट के कारण निवेशकों के सतर्क होने को प्रमुख वजह माना जा रहा है.

16 प्रतिशत गिरा शेयर

National Stock Exchange of India पर दोपहर 1 बजकर 17 मिनट पर IDBI Bank का शेयर 77.40 रुपये गिरकर करीब 16.03 प्रतिशत तक लुढ़क गया.

दरअसल, Government of India और Life Insurance Corporation of India ने आईडीबीआई बैंक में अपनी कुल 60.7 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी. इस कदम से संभावित खरीदार को बैंक में मैनेजमेंट कंट्रोल और बहुमत हिस्सेदारी मिल जाएगी.

निवेशक इस निजीकरण प्रक्रिया पर पैनी नजर रखे हुए हैं. उनका मानना है कि इससे बैंक की वैल्यू बढ़ सकती है और इसके ऑपरेशंस भी बेहतर हो सकते हैं.

क्या है निवेशकों का डर

रिपोर्ट्स के मुताबिक संभावित खरीदारों की तरफ से लगाई गई बोलियां सरकार द्वारा तय किए गए रिजर्व प्राइस से नीचे थीं. ऐसे में यह आशंका बढ़ गई है कि सरकार मौजूदा बोली प्रक्रिया को रद्द कर नई शर्तों के साथ दोबारा हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है.

इस डेवलपमेंट के कारण निवेशकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इसी वजह से शेयर बाजार में इस स्टॉक में भारी बिकवाली देखी जा रही है और निवेशक निजीकरण प्रक्रिया का आकलन कर रहे हैं.

2022 में शुरू हुई थी प्रक्रिया

IDBI Bank के निजीकरण की प्रक्रिया साल 2022 में शुरू हुई थी. यह सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह बैंकिंग सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहती है.

इस समय बैंक में Life Insurance Corporation of India की 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि Government of India के पास 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

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