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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटDividend Stock: साल में चौथी बार डिविडेंड देने जा रही नवरत्न कंपनी, रिकॉर्ड डेट का भी हुआ ऐलान; जानें डिटेल

Dividend Stock: साल में चौथी बार डिविडेंड देने जा रही नवरत्न कंपनी, रिकॉर्ड डेट का भी हुआ ऐलान; जानें डिटेल

Stocks to watch: पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी आरईसी लिमिटेड (REC Ltd) अपने निवेशकों को 2025-26 के लिए प्रति शेयर 3.20 रुपये डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है. यह इस साल का चौथा अंतरिम डिविडेंड होगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 17 Mar 2026 07:16 AM (IST)
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Stocks to watch: नवरत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड (REC Ltd)  एक बार फिर से अपने निवेशकों को डिविडेंड देने जा रही है. कंपनी ने कारोबारी साल 2025-26 के लिए चौथी बार डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है. इसी सिलसिले में पावर सेक्टर की इस सरकारी कंपनी ने बीते 6 मार्च को एक मीटिंग भी रखी. 

हर शेयर पर कितने मिलेंगे? 

कंपनी ने बोर्ड की मीटिंग के बाद अपने निवेशकों को 2025-26 के लिए प्रति शेयर 3.20 चौथे अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है. इसके लिए रिकॉर्ड डेट 20 मार्च की तय की गई है.स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर का 32 परसेंट डिविडेंड के रूप में देने का फैसला किया है. यानी कि अगर आपके पास REC लिमिटेड का 1 शेयर है, तो कंपनी इस पर आपको 3.20 रुपये देगी.

इसी तरह से अगर आपके पास कंपनी के 100 शेयर हैं, तो आपको 320 (100*3.20) रुपये मिलते. अगर आपके पास 1000 शेयर हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में 3200 रुपये आएंगे. हालांकि, डिविडेंड का मुनाफा पाने के लिए आपके पास 20 मार्च (रिकॉर्ड डेट) तक कंपनी के शेयर होने चाहिए. डिविडेंड का पैसा आपके उसी बैंक अकाउंट में जाएगा, जो सीधे आपके डीमैट अकाउंट से जुड़ा हो. 

डिविडेंड लुटाने में माहिर कंपनी

REC लिमिटेड ने कारोबारी साल 2025-26 में अब तक कुल 17 रुपये तक का डिविडेंड दे चुकी है. 

  • पहला डिविडेंड- 4.60 रुपये 
  • दूसरा डिविडेंड- 4.60 रुपये 
  • तीसरा डिविडेंड- 4.60 रुपये 
  • चौथा डिविडेंड- 3.20 रुपये 

कंपनी ने अपना सबसे पहला डिविडेंड सितंबर 2008 में दिया था. इसी साल फरवरी में कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी. 12 मार्च, 2008 को कंपनी इके शेयर शेयर बाजार (BSE/NSE) में लिस्ट हुए थे. लिस्टिंग से लेकर अब तक कंपनी कुल 45 बार डिविडेंड का ऐलान कर चुकी है.

निवेशक इस बात का रखें ध्यान

बजट 2026 में हुए ऐलान के बाद अब डिविडेंड से हुई कमाई पर टैक्स लगाया जाता है. अगर एक साल में डिविडेंड से आपकी 10000 रुपये की कमाई हुई है, तो कंपनी उस पर 10 परसेंट TDS काटती है. पहले यह लिमिट 5000 रुपये की थी. इससे बचने के लिए रिकॉर्ड डेट तक फॉर्म 15G/15H भरकर जमा कराना होता है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

हलचल भरे स्टॉक मार्केट में जोर से झटका दे गया शेयर, ईरान वॉर के बीच निवेशकों को कर गया कंगाल 

Published at : 17 Mar 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Dividend Stock REC Ltd REC Ltd Share REC Ltd Dividend
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