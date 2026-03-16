Stock Market News: Middle East में जारी तनाव के बीच पिछले तीन दिनों से बाजार में चल रही गिरावट पर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को ब्रेक लग गया. BSE Sensex 938 अंक चढ़ गया, जबकि Nifty 50 23,400 अंक के पार निकल गया। प्रमुख कंपनियों के शेयरों में निचले स्तर पर लिवाली से बाजार को समर्थन मिला. 30 शेयरों पर आधारित BSE Sensex 938.93 अंक यानी 1.26 प्रतिशत बढ़कर 75,502.85 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह ऊंचे में 75,805.27 अंक तक गया और निचले स्तर पर 73,949.76 अंक तक आया.

बाजार में उछाल

वहीं 50 शेयरों पर आधारित Nifty 50 257.70 अंक यानी 1.11 प्रतिशत चढ़कर 23,408.80 अंक पर बंद हुआ. सेंसेक्स में शामिल शेयरों में UltraTech Cement में सबसे ज्यादा 4.22 प्रतिशत की तेजी आई. इसके अलावा Trent Ltd, HDFC Bank, Mahindra & Mahindra, Bajaj Finance, ITC Limited, Tata Steel और State Bank of India प्रमुख रूप से लाभ में रहे.

दूसरी ओर नुकसान में रहने वाले शेयरों में Bharat Electronics Limited, Sun Pharmaceutical, Power Grid Corporation of India और Bharti Airtel शामिल रहे.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Geojit Investments Ltd के शोध प्रमुख Vinod Nair ने कहा कि वाहन, बैंक और दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में निचले स्तर पर खरीदारी से कारोबार के अंत में बाजार में तेजी आई. उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में निवेशकों का रुख Strait of Hormuz में होने वाले घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा. अगर आपूर्ति श्रृंखला पर असर कम रहता है तो बाजार को और समर्थन मिल सकता है.

क्यों आई बाजार में तेजी?

एशिया के अन्य बाजारों में Nikkei 225 (जापान) और Shanghai Composite (चीन) गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि Kospi (दक्षिण कोरिया) और Hang Seng Index (हांगकांग) बढ़त में रहे. यूरोप के बाजार दोपहर के कारोबार में गिरावट में थे, जबकि अमेरिकी बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे.

वैश्विक तेल मानक Brent Crude 1.41 प्रतिशत बढ़कर 104.4 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (Foreign Institutional Investors) ने शुक्रवार को 10,716.64 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों (Domestic Institutional Investors) ने 9,977.42 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

इससे पहले शुक्रवार को BSE Sensex 1,470.50 अंक यानी 1.93 प्रतिशत टूटकर 74,563.92 अंक पर बंद हुआ था, जबकि Nifty 50 488.05 अंक की गिरावट के साथ 23,151.10 अंक पर रहा था.

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