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हिंदी न्यूज़बिजनेस'भारत ने आपको सब कुछ दिया...' इस बिजनेसमेन ने इंद्रा नूयी को याद दिलाया अतीत, पोस्ट में निकाली भड़ास

'भारत ने आपको सब कुछ दिया...' इस बिजनेसमेन ने इंद्रा नूयी को याद दिलाया अतीत, पोस्ट में निकाली भड़ास

Indra Nooyi: पूर्व पेप्सिको CEO इंदिरा नूयी के एक बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. अब इसी मुद्दे पर लेखक और बिजनेसमेन सुहेल सेठ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 04 Jul 2026 01:58 PM (IST)
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  • इंदिरा नूयी ने कहा भारत में CEO नहीं बन पाती।
  • उनके बयान पर सुहेल सेठ ने सवाल उठाया, इसे अजीब बताया।
  • इंदिरा नूयी के बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी।

Indra Nooyi: अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई मशहूर हस्ती अपने करियर या किसी भी मुद्दे पर कोई विशेष टिप्पणी करता है तो उस पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगती हैं. इसी बीच पूर्व पेप्सिको CEO इंदिरा नूयी के एक बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह भारत में कभी CEO नहीं बन पाती. अब इनके इसी बयान पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोगों का इस बयान पर नजरिया अलग है तो वहीं कुछ लोग इस पर सहमत नहीं हैं. 

बयान पर इस बिजनेसमेन का आया रिएक्शन

अब इसी मुद्दे पर लेखक और बिजनेसमेन सुहेल सेठ ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि इंदिरा नूयी का यह कहना कि वह भारत में CEO नहीं बन सकती थी, अजीब लगता है, जबकि रिटायरमेंट के बाद भी वह भारत में हर मुमकिन बोर्ड पद पाने की लगातार कोशिश करती रही. साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि इतने सफल और काबिल लोग ही हमेशा अपने देश की बुराई क्यों करते हैं?

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यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आई सामने

इंदिरा नूयी के बयान और उसपर सुहेल सेठ की आई प्रतिक्रिया के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों ने इंदिरा नूयी की बात पर सहमति जताई तो वहीं कई यूजर्स ने सुहेल सेठ का साथ दिया. फिलहाल इस मुद्दे पर लगातार बहस जारी है. यूजर्स की तरह-तरह की टिप्पणी सामने आ रही है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 04 Jul 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Business News Indra Nooyi Suhel Seth
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