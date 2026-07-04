Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इंदिरा नूयी ने कहा भारत में CEO नहीं बन पाती।

उनके बयान पर सुहेल सेठ ने सवाल उठाया, इसे अजीब बताया।

इंदिरा नूयी के बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी।

Indra Nooyi: अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई मशहूर हस्ती अपने करियर या किसी भी मुद्दे पर कोई विशेष टिप्पणी करता है तो उस पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगती हैं. इसी बीच पूर्व पेप्सिको CEO इंदिरा नूयी के एक बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह भारत में कभी CEO नहीं बन पाती. अब इनके इसी बयान पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोगों का इस बयान पर नजरिया अलग है तो वहीं कुछ लोग इस पर सहमत नहीं हैं.

बयान पर इस बिजनेसमेन का आया रिएक्शन

अब इसी मुद्दे पर लेखक और बिजनेसमेन सुहेल सेठ ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि इंदिरा नूयी का यह कहना कि वह भारत में CEO नहीं बन सकती थी, अजीब लगता है, जबकि रिटायरमेंट के बाद भी वह भारत में हर मुमकिन बोर्ड पद पाने की लगातार कोशिश करती रही. साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि इतने सफल और काबिल लोग ही हमेशा अपने देश की बुराई क्यों करते हैं?

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A bit rich of Indira Nooyi to say she couldn’t have become a CEO in India and yet post retirement she hankered after every Indian board position imaginable! Why do such successful and bright people always shit on their own country of origin. Why? — SUHEL SETH (@Suhelseth) July 2, 2026

यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आई सामने

इंदिरा नूयी के बयान और उसपर सुहेल सेठ की आई प्रतिक्रिया के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों ने इंदिरा नूयी की बात पर सहमति जताई तो वहीं कई यूजर्स ने सुहेल सेठ का साथ दिया. फिलहाल इस मुद्दे पर लगातार बहस जारी है. यूजर्स की तरह-तरह की टिप्पणी सामने आ रही है.

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