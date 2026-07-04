ज्यादा ब्याज दर, KYC के भी तोड़े नियम, इस बैंक पर RBI ने लगाया 63 लाख का जुर्माना, क्या इसमें है आपका खाता?
Bank of Baroda: भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना नियमों का पालन न करने पर लगाया गया है. जानिए पूरी बात.
- ग्राहकों की बैंक सेवाओं पर इस जुर्माने का कोई असर नहीं।
Bank of Baroda: आजकल ज्यादातर लोग अपनी बचत बैंक में जमा करते हैं, ताकि उन्हें उस पर ब्याज मिले और उनको फायदा हो. इसके अलावा कई लोग जरूरत पड़ने पर बैंक से लोन भी लेते हैं. ऐसे में सोचिए जिस बैंक में आपका अकाउंट हो, उसपर RBI किसी कारणवश कार्रवाई कर दे तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों के मन में कई सवाल आएंगे. इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर जुर्माना लगाया है. जानिए इस जुर्माने के पीछे की क्या वजह है?
RBI ने बैंक पर क्यों लगाया जुर्माना?
RBI की जांच में सामने आया है कि बैंक ने KYC और लेंडर्स के लिए फेयर प्रैक्टिस कोड से जुड़े कुछ जरूरी नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए उस पर जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि कुछ लोन खातों पर तय नियमों से ज्यादा ब्याज लिया गया. इतना ही नहीं, बल्कि कुछ ग्राहकों के KYC रिकॉर्ड भी समय पर अपलोड नहीं की गई.
सभी आरोप निकले सच
बता दें कि RBI की जांच के दौरान नियमों के पालन में कमी मिली थी, जिसके बाद RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा को कारण बताने के लिए एक नोटिस भेजा था. जिसमें RBI ने आरोपों को सही पाया, जिसके बाद बैंक पर 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
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क्या ग्राहकों को होगी दिक्कत?
- RBI ने यह कार्रवाई बैंक के नियमों का पालन न करने पर की.
- इसलिए इस जुर्माने का ग्राहकों के बैंक अकाउंट पर किसी तरह को कोई असर नहीं होगा.
- ग्राहक जो भी सेवा बैंक से ले रहे हैं, वह पहले की ही तरह जारी रहेगी.
- इस कार्रवाई का कोई असर ग्राहक को नहीं होगा.
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