Home Loan: होम लोन चुकाते वक्त ये गलती न करें, वरना हो सकता है नुकसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ट्रांजैक्शन को सेविंग खाते से ऑनलाइन ट्रांसफर करना अधिक सुरक्षित है।

Home Loan Cash Repayment: घर बनाना आज के समय में बहुत बड़ी बात है. एक आम आदमी के लिए अपनी नौकरी के दम पर घर खरीदना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में काफी लोग होम लोन ले लेते हैं, लेकिन इसे लेने के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि उसका लोन जल्द से जल्द पूरा हो जाए.

इसी कारण काफी लोग एकमुश्त कैश में लोन चुकाने का ऑप्शन चुन लेते हैं, लेकिन ऐसा करना हमेशा सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि अब इनकम टैक्स विभाग और बैंकिंग सिस्टम कैश ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रख रहा है. इसलिए अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं.

50,000 से ज्यादा कैश पर PAN जरूरी

बैंकिग नियमों के मुताबिक, 50 हजार या फिर उससे ज्यादा कैश जमा करने पर PAN देना जरूरी है.

अगर वहीं 50 हजार से कम कैश देना हो तब PAN की जरूरत नहीं होती है.

2 लाख की डेली कैश लिमिट

ध्यान रहे एक दिन में ही किसी एक व्यक्ति से 2 लाख या उससे ज्यादा कैश स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

वहीं अगर कोई बैंक इस नियम को तोड़ता है तो उस पर 100 प्रतिशत तक का जुर्माना लग सकता है.

यहीं कारण है कि बैंक अक्सर 2 लाख से ज्यादा कैश लेने से मना कर देते हैं.

सालाना 10 लाख रुपये की रिपोर्टिंग लिमिट

सबसे जरूरी नियम यह है कि एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी व्यक्ति के सभी अकाउंट में मिलाकर अधिकतक 10 लाख तक ही कैश जमा हो सकता है.

अगर यह लिमिट पार होती है तो बैंक इसकी जानकारी SFT यानी Statement of Financial Transaction के जरिए इनकम टैक्स विभाग को भेज देता है.

इसके बाद विभाग इनकम के स्रोत की जांच कर सकता है.

एक्सपर्ट्स की सलाह क्या है?

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि...