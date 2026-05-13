Gold Silver Rate Today 13 May: सोना 9231 रुपये हुआ महंगा, चांदी के भाव में 16675 रुपये का इजाफा, इंपोर्ट ड्यूटी का असर
Gold Silver Rate Today: भारत सरकार ने सोने और चांदी पर प्रभावी इंपोर्ट टैक्स (Import Duty) को अचानक 6 परसेंट से बढ़ाकर 15 परसेंट करने का ऐलान किया है. इससे आज सोने-चांदी की कीमत में बंपर तेजी है.
- सरकार ने सोने-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% कर दी.
- यह कदम चालू खाता घाटा और डॉलर की निकासी रोकने हेतु.
- ड्यूटी बढ़ने से चांदी 7.25% बढ़कर 2,99,283 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंची.
- भारत का गोल्ड इम्पोर्ट बढ़ा, व्यापार घाटा 333.2 अरब डॉलर पहुंचा.
Gold-Silver Price Today on May 13: केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट टैरिफ को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है. इन कीमती धातुओं पर इंपोर्ट टैरिफ में यह बढ़ोतरी सोने के इंपोर्ट को कम करने और चालू खाता घाटे (CAD) पर लगाम लगाने के उपायों में से एक है. इस कदम से भारतीय मुद्रा को भी सहारा मिलने की संभावना है, जो लगभग हर हफ्ते नए ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच रही है.
इसी के साथ MCX पर चांदी की कीमत 2,95,805 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जबकि सोना 1,62,648 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. यह महंगाई और भू-राजनीतिक तनावों के बीच वैश्विक स्तर पर मिल रहे मजबूत समर्थन को दर्शाता है. चांदी की कीमत 6% के अपर सर्किट पर पहुंच गई है.
आज सोने का लेटेस्ट रेट
|शहर
|24 कैरेट सोने की कीमत (प्रति ग्राम)
|22 कैरेट सोने की कीमत (प्रति ग्राम)
|दिल्ली
|16,804
|14,331
|मुंबई
|16,789
|15,390
|चेन्नई
|15,634
|14,331
|कोलकाता
|16,789
|15,390
|बेंगलुरु
|16,789
|15,390
|केरल
|16,789
|15,390
|वडोदरा
|16,794
|15,395
|अहमदाबाद
|16,794
|15,395
|पुणे
|16,789
|15,390
चांदी की कीमत
इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के सरकार के फैसले के बाद आज वायदा (MCX) और रिटेल बाजारों में चांदी की कीमतों में करीब 16675 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है. इम्पोर्ट ड्यूटी का ऐलान होते ही MCX पर चांदी का जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 7.25 परसेंट की भारी तेजी के साथ 2,99,283 प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गया. चेन्नई जैसे देश के कई बड़े शहरों में आज चांदी का भाव उछलकर 3,00,100 प्रति किलोग्राम के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में भी कीमत 2,90,100 रुपये प्रति किलो पर बनी हुई हैं.
सरकार ने एकाएक क्यों बढ़ाई इम्पोर्ट ड्यूटी?
भारत अपनी जरूरत का लगभग पूरा सोना और चांदी विदेशों से आयात करता है. इसका भुगतान डॉलर में होता है. पश्चिम एशिया में संकट के चलते वैश्चिक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें काफी बढ़ गई हें, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खर्च हो रहा है. डॉलर की इसी बाहरी निकासी को रोकने के लिए सरकार ने गैर-जरूरी आयातों पर रोक लगाई है.
कारोबारी साल 2025-26 में भारत का टोटल गोल्ड इम्पोर्ट 24 परसेंट बढ़कर 71.98 अरब डॉलर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया. इससे देश का कुल व्यापार घाटा (Trade Deficit) बढ़कर 333.2 अरब डॉलर हो गया और चालू खाता घाटा (CAD) भी GDP के 1.3 परसेंट तक पहुंच गया. इस बढ़ते हुए आर्थिक अंतर को पाटने के लिए टैक्स बढ़ाना जरूरी हो गया था.
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Source: IOCL