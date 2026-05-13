Prateek Yadav Death: हर साल कितना कमाते थे प्रतीक यादव, बिजनेस क्या था, कितनी थी उनकी नेटवर्थ?

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हिंदी न्यूज़बिजनेसPrateek Yadav Net Worth: हर साल कितना कमाते थे प्रतीक यादव, बिजनेस क्या था, कितनी थी उनकी नेटवर्थ?

Prateek Yadav Net Worth: हर साल कितना कमाते थे प्रतीक यादव, बिजनेस क्या था, कितनी थी उनकी नेटवर्थ?

Prateek Yadav Business: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का आज लखनऊ में निधन हो गया है. जानिए प्रतीक क्या बिजनेस करते थे और उनकी नेटवर्थ कितनी थी.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 13 May 2026 11:05 AM (IST)
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Prateek Yadav Net Worth News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सुबह बेहद ही दुखद खबर सामने आई. जहां, समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का आज निधन हो गया. प्रतीक यादव बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति थे. आप में से बेहद ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि वे अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे और साथ ही जिम और रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते थे. 

अचानक तबीयत खराब होने से हुआ निधन 

प्रतीक यादव की तबीयत अचानक खराब होने पर उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. तो वहीं, दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे और उनकी दो बेटियां हैं. केवल 38 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले प्रतीक यादव के निधन की खबर से हर कोई सदमे में है. उनके चाहने वाले और तमाम नेता आश्चर्य जा रहे हैं कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं. 

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जिम चलाने के साथ-साथ फिटनेस के थे शौकीन

आपमें से बेहद ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि वह जिम चलाने के साथ-साथ फिटनेस को लेकर भी सबसे ज्यादा लोगों  के बीच लोकप्रिय थे. इतना ही नहीं, प्रतीक यादव ने सिर्फ जिम चलाते थे बल्कि प्रॉपर्टी का कारोबार भी करते थे. इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी फिटनेस को लेकर अक्सर लोगों को जागरूक करते थे. साथ ही लखनऊ में उनका एक हाईएंड जिम भी है, जहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में कई लोग जिम करते हैं. 

रियल एस्टेट और ब्रांडिंग के कारोबार में भी था हाथ

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साल 2015 में उन्होंने 'आयरन कोर फिट' नाम से जिम के बिजनेस की शुरुआत की थी. हांलाकि, अब राजधानी लखनऊ में उनके जिम के अनेकों ब्रांच देखने को मिलते हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस जिम में सभी उपकरण इटली और अमेरिका से लाए गए हैं. इतना ही नहीं, इसमें क्लाइंट्स से करीब 35 हजार रुपये प्रति साल की फीस भी ली जाती थी. जिम के अलावा वे  प्रमोशन और कई ब्रांडों की ब्रांडिंग के साथ रियल एस्‍टेट का काम भी करते थे. 

साल भर में तकरीबन डेढ़ करोड़ की कमाई होने की उम्मीद

तो वहीं, साल 2024 में कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह तक दावा करते हुए बताया कि प्रतीक यादव की नेट वर्थ 5.5 करोड़ से 7 करोड़ के बीच की है. इसके अलावा उनकी सालाना कमाई 1.5 करोड़ रुपये होने की उम्मीद जताई गई. लेकिन, उनकी पत्नी अर्पणा यादव की तरफ से उनकी संपत्ति करीब 23 करोड़ रुपये ही बताई गई थी. जिम के अलावा रियल एस्‍टेट और कई ब्रांडों की ब्रांडिंग के साथ उनकी कमाई काफी अच्छी हो जाती थी. बात करें रियल एस्टेट के बारे में तो, प्रतीक यादव प्रॉपर्टी डीलिंग, इनवेस्टमेंट और भवन निर्माण के बिजनेस में काम करते थे.

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 लग्जरी कारों के बेहद ही शौकीन थे प्रतीक यादव

क्या आप यह जानते हैं कि प्रतीक यादव को महंगी और लग्जरी गाड़ियों का बेहद ही शौकीन था. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां थीं, जिन्हें वे कई बार खुद चलाया करते थे. तो वहीं, इन गाड़ियों में पांच करोड़ रुपये की लैम्‍बोर्गिनी कार भी शामिल थी. फिलहाल, उनके निधन की खबर से राजीनीति गलियारों में शोक की लहर है. कई दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इस बुरे समय में उनके परिवार के लिए प्रार्थना की कामना भी की जा रही है. 

Published at : 13 May 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Business News Prateek Yadav Networth
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