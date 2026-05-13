गिरकर खुद को संभाल रहा शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी में फिर लौटी रौनक

Share Market Today on May 13: आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान में खुले. हालांकि, शुरुआत में इसकी ओपनिंग कमजोर रही. एक तरफ सेंसेक्स 119 अंकों के नुकसान के साथ 74439 पर खुला.

इसी तरह से निफ्टी भी 17 अंक नीचे 23362 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की. लेकिन देखते ही देखते खुद को संभालते हुए सेंसेक्स ने 127 अंकों की बढ़त हासिल की और 74687 पर पहुंच गया. निफ्टी भी 32 अंक ऊपर चढ़कर अभी 23412 पर है.

आज डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे की मामूली मजबूती के साथ 95.59 पर खुला. कल यह 95.63 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था.

एशियाई बाजार

आज 13 मई को एशियाई बाजारों मिश्रित और उतार-चढ़ाव भरा रुझान देखने को मिला. अमेरिका में उम्मीद से ज्यादा बढ़ी महंगाई और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के शांति प्रस्ताव को खारिज करने के बाद पैदा हुए भू-राजनीतिक तनाव का असर आज एशियाई बाजारों में देखने को मिला.

इस दौरान जापान का निक्केई 225 0.52 परसेंट गिरा, जबकि टॉपिक्स ने 0.28 परसेंट की मामूली बढ़त हासिल की. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2.15 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई और स्मॉल-कैप कोस्डैक भी 0.74 परसेंट नीचे लुढ़क गया. ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 भी नीचे कारोबार कर रहा था और शुरुआती कारोबार में 0.56 परसेंट नीचे था.

अमेरिकी बाजार

मंगलवार के सेशन में वॉल स्ट्रीट गिरावट के साथ बंद हुआ, जिसमें S&P 500 और Nasdaq Composite दोनों ही अपने रिकॉर्ड स्तरों से नीचे आ गए. S&P 500 में 0.16 परसेंट की गिरावट आई, जबकि Nasdaq Composite 0.71 परसेंट तक नीचे लुढ़क गया. इसके विपरीत, Dow Jones Industrial Average सकारात्मक दायरे में बने रहने में सफल रहा, और 56.09 अंक या 0.11 परसेंट की बढ़त दर्ज की.

अमेरिकी डॉलर

छह विदेशी मुद्राओं की एक बास्केट के मुकाबले डॉलर की कीमत को मापने वाला US डॉलर इंडेक्स (DXY) बुधवार सुबह 0.02 परसेंट की बढ़त के साथ 98.32 पर ट्रेड करता नजर आया. यह इंडेक्स ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक जैसी करेंसीज के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी का आकलन करता है.

कच्चा तेल

बुधवार को शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतें नीचे रहीं. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 0.57 परसेंट गिरकर 101.56 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि ब्रेंट क्रूड 0.61 परसेंट गिरकर 107.16 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.

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