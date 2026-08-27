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हिंदी न्यूज़बिजनेसप्याज के छिलकों से होगी तगड़ी कमाई, ऐसे शुरू करें बिजनेस

प्याज के छिलकों से होगी तगड़ी कमाई, ऐसे शुरू करें बिजनेस

इस समय प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन इसी महंगाई के बीच आप प्याज के छिलकों से अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं. खास बात तो यह है कि इस बिजनेस में आपका ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 27 Aug 2026 04:41 PM (IST)
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  • यह व्यवसाय कम लागत में आसानी से शुरू किया जा सकता है।

आपके भी घर में खाना बनाने के लिए प्याज का इस्तेमाल किया जाता होगा. इस समय प्याज बाजार में 55 से 60 रुपये किलो मिल रही है, जिसके बाद लोगों ने खाने में प्याज का इस्तेमाल भी सोच-समझकर करना शुरू कर दिया है. ऐसे में क्या आप जानते हैं जिस प्याज के छिलके को अक्सर लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं, वहीं छिलका कमाई का जरिया बन सकता है. अब जानते हैं कि आखिर प्याज के छिलके से कैसे कमाई की जा सकती है?

इन छिलकों का कहां होता है इस्तेमाल

  • इन छिलकों को कपड़ों में नेचुरल रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
  • साथ ही प्याज के छिलकों को जैविक खाद और कंपोस्ट के लिए उपयोग किया जा सकता है.
  • वहीं कृषि कचरे से जुड़े बिजनेस में भी इसकी मांग हो सकती है.
  • प्याज के छिलकों को सूखा कर पाउडर बनाकर भी बेचा जा सकता है.

प्याज के छिलके मिलेंगे कहां?

बिजनेस शुरू करने के लिए प्याज के छिलकों की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप होटल, रेस्टोरेंस और सब्जी मंडी से इकट्ठा कर सकते हैं. इसके लिए आप दुकानदारों से बात करके फ्री या कुछ कीमत देकर भी ले सकते हैं. 

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कमाई कैसे होगी?

  • इसके लिए आप प्याज के छिलकों को साफ करके सूखा लें और फिर इसको कंपोस्ट और जैविक खाद बनाने वालों को थोक में बेचा जा सकता है.
  • इसके अलावा आप इसे कपड़ा और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े बिजनेस को भी नेचुरल रंग बनाने के लिए बेच सकते हैं.
  • साथ ही कचरे और बायोमास से जुडे बिजनेस को भी इसके छिलके बेचे जा सकते हैं. 

खर्च कितना होगा?

अगर बात करें खर्च की तो इस बिजनेस को शुरुआत में कम पैसों से भी शुरू किया जा सकता है. आपको मंडी से प्याज के छिलके फ्री में ही मिल जाएंगे तो आपका छिलकों का खर्च बच जाएगा. इसके अलावा छिलकों की सफाई और उसके लाने और सप्लाई करने का खर्च आएगा. अगर आपका बिजनेस अच्छा चल जाता है तो आप फिर इसे बड़े स्तर पर भी शुरू कर सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 27 Aug 2026 04:41 PM (IST)
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