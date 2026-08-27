प्याज के छिलकों से होगी तगड़ी कमाई, ऐसे शुरू करें बिजनेस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह व्यवसाय कम लागत में आसानी से शुरू किया जा सकता है।

आपके भी घर में खाना बनाने के लिए प्याज का इस्तेमाल किया जाता होगा. इस समय प्याज बाजार में 55 से 60 रुपये किलो मिल रही है, जिसके बाद लोगों ने खाने में प्याज का इस्तेमाल भी सोच-समझकर करना शुरू कर दिया है. ऐसे में क्या आप जानते हैं जिस प्याज के छिलके को अक्सर लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं, वहीं छिलका कमाई का जरिया बन सकता है. अब जानते हैं कि आखिर प्याज के छिलके से कैसे कमाई की जा सकती है?

इन छिलकों का कहां होता है इस्तेमाल

इन छिलकों को कपड़ों में नेचुरल रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

साथ ही प्याज के छिलकों को जैविक खाद और कंपोस्ट के लिए उपयोग किया जा सकता है.

वहीं कृषि कचरे से जुड़े बिजनेस में भी इसकी मांग हो सकती है.

प्याज के छिलकों को सूखा कर पाउडर बनाकर भी बेचा जा सकता है.

प्याज के छिलके मिलेंगे कहां?

बिजनेस शुरू करने के लिए प्याज के छिलकों की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप होटल, रेस्टोरेंस और सब्जी मंडी से इकट्ठा कर सकते हैं. इसके लिए आप दुकानदारों से बात करके फ्री या कुछ कीमत देकर भी ले सकते हैं.

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कमाई कैसे होगी?

इसके लिए आप प्याज के छिलकों को साफ करके सूखा लें और फिर इसको कंपोस्ट और जैविक खाद बनाने वालों को थोक में बेचा जा सकता है.

इसके अलावा आप इसे कपड़ा और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े बिजनेस को भी नेचुरल रंग बनाने के लिए बेच सकते हैं.

साथ ही कचरे और बायोमास से जुडे बिजनेस को भी इसके छिलके बेचे जा सकते हैं.

खर्च कितना होगा?

अगर बात करें खर्च की तो इस बिजनेस को शुरुआत में कम पैसों से भी शुरू किया जा सकता है. आपको मंडी से प्याज के छिलके फ्री में ही मिल जाएंगे तो आपका छिलकों का खर्च बच जाएगा. इसके अलावा छिलकों की सफाई और उसके लाने और सप्लाई करने का खर्च आएगा. अगर आपका बिजनेस अच्छा चल जाता है तो आप फिर इसे बड़े स्तर पर भी शुरू कर सकते हैं.

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