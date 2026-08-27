5 स्टार होटल में 10 दिन काटी मौज, 5.74 लाख का बिल भरे बिना भागा दिल्ली का परिवार
हाल ही में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक परिवार ने ट्रैवल एजेंसी के जरिए एक 5 स्टार होटल बुक करवाया और कई दिन रुकने के बाद 5.74 लाख रुपये का बिल भरने से ही इनकार कर दिया. जानिए क्या है पूरा मामला.
- होटल की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
छुट्टियों में अक्सर लोग अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं. ऐसे में घूमने के दौरान ठहरने के लिए होटल भी लेना पड़ेगा और हर कोई होटल अपने बजट के हिसाब से ही लेना पसंद करते हैं. लेकिन अगर कोई 5 स्टार होटल में कई दिनों तक रुकने के बाद बिना पैसे दिए चला जाए तो ऐसे में होटल का काफी नुकसान हो सकता है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें दिल्ली का एक परिवार 5 स्टार होटल में लगभग 10 दिन तक रुका और चेक आउट के समय उसने लाखों का बिल देने से ही इनकार कर दिया.
5.74 लाख का देना था बिल
परिवार होटल में 10 दिन ठहरा था, जिसका बिल 5.74 लाख आया था. लेकिन परिवार ने इस बिल को देने से मना कर दिया, क्योंकि परिवार का कहना था कि बिल चुकाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है.
ट्रैवल एजेंसी के जरिए कराई थी बुकिंग
जानकारी के मुताबिक, एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ घूमने के लिए उदयपुर गया था. उसने मेकर बहा ट्रैवल एजेंसी के जरिया उदयपुर के ओबेरॉय उदयविलास होटल में बुकिंग कराई थी.
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ट्रैवल एजेंसी को देना था बिल
परिवार का दावा था कि इस रकम का भुगतान ट्रैवल एजेंसी को करना था, लेकिन ट्रैवल एजेंसी ने भी होटल का बिल देने से मना कर दिया, जिसके बाद ये विवाद काफी बढ़ गया.
14 से 23 अगस्त तक रुका था परिवार
बता दें कि परिवार 14 से 23 अगस्त तक होटल में रुका था. इस दौरान परिवार ने होटल में उपलब्ध कई सुविधाओं का इस्तेमाल किया और लंच से लेकर डिनर तक किया था.
मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा
बता दें कि जब ट्रैवल एजेंसी और परिवार दोनों ने ही लाखों का बिल चुकाने से मना कर दिया तो उसके बाद होटल की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस मामले में पुलिस के मुताबिक, ट्रैवल एजेंसी और परिवार दोनों मिले हुए हैं और ये मामला धोखाधड़ी से जुड़ा लग रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सच्चाई क्या है ये पता किया जा रहा है.
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कुछ बातों का रखें ध्यान
अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के जरिए होटल बुक करवा रहे हैं तो पहले कुछ बातों की जानकारी जरूर रखें जैसे...
- होटल का किराया पैकेज में एड है या नहीं.
- साथ ही खाने का खर्च भी शामिल है या नहीं.
- इसके अलावा होटल की दूसरी सुविधाओं का चार्ज चेक करें.
- बुकिंग से जुड़ी सारी शर्तें जरूर से पढ़े.
- साथ ही रिफंड और एडवांस से जुड़ी बातों का भी ध्यान रखें.