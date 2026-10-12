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हिंदी न्यूज़बिजनेसइस राज्य ने गठित किया 8वां वेतन आयोग, वेतन पेंशन पर 18 महीने में आएगी रिपोर्ट

इस राज्य ने गठित किया 8वां वेतन आयोग, वेतन पेंशन पर 18 महीने में आएगी रिपोर्ट

अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार था. इसी बीच देश के क राज्य में भी 8वे वेतन आयोग का गठन कर दिया है. राज्य में रिपोर्ट आने के बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 12 Oct 2026 03:58 PM (IST)
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केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी. जिसके बाद एक समिति गठित हुई है और वो अब तमाम राज्यों में बैठक कर कर्मचारियों की मांगों का जायजा ले रही है. इसी बीच देश के ही एक राज्य ने केंद्र की रिपोर्ट आने से पहले ही अपने राज्य में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. ये राज्य है असम, जहां पर अब कर्मचारियों की सैलरी 8वें वेतनमान के हिसाब से बढ़ेगी.

इस बात की घोषणा खुद राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने की है. असम देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने केंद्र की 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ही इसे अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए भी मंजूरी दे दी है.

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सीएम ने दी जानकारी
दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने आधिकारिक X (पहले ट्वियर) अकाउंट के जरिए इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने 11 अक्तूबर को गुवाहाटी में हुए एक सरकारी कार्य्रम के दौरान का वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'असम देश का पहला राज्य बन जाएगा जो 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करेगा. ये कदम कर्मचारियों के कल्याण और प्रगतिशील शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.'

तो वहीं शेयर किए गए इस वीडियो के जरिए उन्होंने बताया है कि राज्य के 8वें वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है. आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा. इसके बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव किया जाएगा.

18 महीने का दिया है समय
असम ने इसी साल जनवरी में अपना 8वां राज्य वेतन आयोग बनाया था. इसके साथ ही वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया. असम सरकार ने राज्य के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया है. रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, भत्तों और नौकरी से जुड़ी दूसरी शर्तों का रिव्यू करेगा.

ये भी पढ़ें: चीनी-चावल और दाल फिर हुई महंगी, दीवाली से पहले सप्लाई चेन में बड़ी रुकावट

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 12 Oct 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Assam Government CM Himanta Biswa Sarma 8th Pay Commission
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